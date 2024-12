Detrazioni fiscali: ecco cosa cambia con la nuova legge di Bilancio 2025

Questi limiti si applicano però solo ai contribuenti con più di due figli a carico. Senza figli, le soglie si abbassano rispettivamente a 7 mila e 4 mila euro. Con un figlio, le soglie salgono a 9.800 e 5.600 euro. Con due figli, i limiti sono di 11.900 e 6.800 euro.

Questi limiti non riguardano tutte le spese: sono escluse le spese sanitarie, che sono detraibili al 19%, gli investimenti in start-up e PMI innovative, i mutui, i lavori di ristrutturazione edilizia e le polizze assicurative anti-catastrofe stipulate in passato. Il tetto si applica ad altre spese detraibili come quelle per istruzione, attività sportive e culturali.

Cambiamenti per i familiari a carico

Scompare la detrazione per i figli a carico sopra i 30 anni.

L'assegno unico già copre i figli fino a 21 anni, quindi le detrazioni restano solo per i figli tra i 21 e i 30 anni. Non sarà più possibile detrarre le spese per altri familiari conviventi, ad eccezione dei genitori. In altre parole, si potranno detrarre spese solo per il coniuge, i figli e i genitori a carico. Infine, viene eliminata la detrazione per i familiari a carico per i cittadini non europei.

Quanto risparmia lo Stato?

Queste misure permetteranno allo Stato di risparmiare diverse centinaia di milioni di euro. Il governo ha fornito cifre precise solo per alcune voci: lo stop alle detrazioni per i figli oltre i 30 anni vale 277 milioni nel 2025 e 331 a regime. La stretta sui familiari a carico vale 130 milioni, quella sui cittadini non europei 120 milioni. Non sono stati comunicati i risparmi dovuti al tetto sulle spese detraibili per i redditi alti.

Detrazioni per lavori edilizi

Anche le detrazioni per i lavori edilizi subiranno modifiche. Il credito d'imposta per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico passerà dal 65% al 50%, su un tetto massimo di spesa di 48 mila euro. Per le seconde case, il credito scende al 36%, e nel 2026 si ridurrà ulteriormente al 30%. In tutti questi casi, le detrazioni verranno spalmate in dieci anni. Rimane il bonus mobili, che prevede una detrazione del 50% su una spesa massima di 5 mila euro. Saranno eliminati i bonus per le caldaie a gas.

È stata introdotta una detrazione di 100 euro per l'acquisto di nuovi elettrodomestici e sono aumentate le detrazioni per la scuola dei figli, primaria e secondaria, che passano da 800 a 1000 euro. Per i redditi alti, queste spese rientrano nel tetto massimo detraibile.