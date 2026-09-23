Se il mercato non comanda più: l'asse tra Trump e Xi Jinping e il prezzo della stabilità mondiale



Forse i negoziatori cinesi sperano che la pazienza sia ancora una virtù, ma a Washington il tempo corre diversamente.

La geopolitica economica oggi si muove su binari imprevedibili. Donald Trump sembra intenzionato a frenare le ali più estreme della sua amministrazione per proteggere il legame diretto con Xi Jinping. Eppure il rischio è altissimo. Taiwan potrebbe diventare una merce di scambio inaspettata per ottenere il via libera cinese sulla questione dell'Iran. Nel frattempo, il segretario del Tesoro Scott Bessent apre al dialogo bilaterale sulla sicurezza dell'AI, segnando un confine netto rispetto alle ambizioni globali. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha ricevuto un secco rifiuto dalla Casa Bianca sulla sua proposta di una governance collettiva per l'intelligenza artificiale al G20. Per chi fa impresa il messaggio è evidente: la tecnologia non è un territorio neutro.

Le aziende devono imparare una nuova diplomazia d'impresa per sopravvivere a dazi sospesi e sovranità digitale.











Mentre i leader discutono, i costi della logistica globale stanno letteralmente esplodendo a causa delle tensioni in Medio Oriente. Il settore delle navi supertanker vive ore di puro delirio finanziario. Il nolo giornaliero per le grandi petroliere tra il Golfo Persico e l'Asia ha toccato cifre mai viste prima. Ecco alcuni dati che fotografano la tempesta in corso:

- Il costo giornaliero ha superato 1,2 milioni di dollari per le rotte strategiche;

- La media storica oscillava normalmente tra 20.000 e 50.000 dollari;

- I tempi di percorrenza si sono allungati drasticamente per evitare le zone di conflitto;

- La carenza di stive disponibili ha bloccato i flussi ordinari;

- Il mercato energetico mondiale rischia una paralisi strutturale.

Pagare oltre un milione di dollari al giorno per una nave fa sembrare il noleggio di un jet privato un acquisto al mercatino dell'usato, ma questa è la realtà del trasporto marittimo attuale. La sicurezza delle forniture e la puntualità delle merci sono diventate scommesse quotidiane.



Le imprese devono accettare che la gestione del rischio non è più un'attività di contorno. Bisogna diversificare i fornitori e dematerializzare i processi. Chi resta ancorato a vecchie certezze rischia di finire travolto.

Il cambiamento tocca anche le strutture della proprietà industriale. Il caso LUKOIL mostra come le sanzioni stiano partorendo una forma inedita di capitalismo di Stato. Il colosso petrolifero russo, con asset per 20 miliardi di dollari, è al centro di una contesa che unisce finanza e potere politico. Dopo il blocco delle trattative con il fondo Carlyle, è emersa una cordata guidata da Todd Boehly. Questo gruppo rappresenta un incrocio di interessi senza precedenti:

- Il miliardario americano Todd Boehly guida l'operazione;

- Lo sceicco Tahnoun degli Emirati Arabi Uniti garantisce il peso finanziario;

- I fratelli Al-Khayat portano i loro legami con la cerchia di Trump;

- La U.S. International Development Finance Corporation agisce come investitore diretto.

Appare quasi paradossale che un'agenzia governativa degli Stati Uniti diventi azionista proprio mentre un altro ufficio federale deve approvare le licenze.



Il confine tra chi controlla e chi investe è diventato sottilissimo. Le sanzioni internazionali non sono solo punizioni, ma strumenti per spostare imperi economici verso nuove mani. In questo scenario le aziende non possono restare spettatrici. Comprendere queste dinamiche è l'unico modo per non essere schiacciati tra le ambizioni delle superpotenze e la realtà cruda dei mercati energetici.

Articolo redatto da Davide Rossi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 23/09/2026



