

Questo indica che la formazione AI nel lavoro sta diventando un criterio di valutazione tanto importante quanto lo stipendio o la località.

Nel settore dei viaggi, eDreams ODIGEO ha sperimentato in prima persona l’impatto della cultura AI aziendale. Dal 2014 l’azienda adotta un modello “AI‑first”, valutando tutti i dipendenti – tecnici e non – sulla capacità di integrare l’AI nei processi quotidiani. Il risultato è una crescita della produttività ingegneristica di oltre il 47 % annuo e un aumento delle funzionalità rilasciate di cinque volte rispetto al passato. “Non basta conoscere lo strumento, serve il giudizio”, commenta il CEO Dana Dunne, sottolineando che il pensiero critico è stato messo al pari del prompting nelle sessioni formative.

Le ore di training annuali sono passate da 48.933 a 99.335, con focus su fondamenti dell’AI, prompt engineering e verifica dei risultati generati. Tutti i dipartimenti, dal marketing alle risorse umane, hanno così ricevuto una spinta verso l’alfabetizzazione digitale.











La strategia, avviata ben dodici anni fa, ha consentito di aprire nuove posizioni in data science, tecnologia e prodotto, in vista di un obiettivo ambizioso: 13 milioni di abbonati ai servizi di viaggio.

Il riconoscimento di questa cultura AI aziendale non è passato inosservato. Gli International Business Awards, nella loro ventitreesima edizione, hanno introdotto una categoria dedicata all’innovazione guidata dall’AI, premiando eDreams ODIGEO con uno Stevie Award per aver esteso l’aggiornamento professionale a tutta la forza lavoro, non solo ai team tecnici.

Dana Dunne ha sintetizzato il cambiamento: “L’alfabetizzazione AI è ora una competenza trasversale; le persone non vogliono solo strumenti, vogliono sapere quando e come usarli”. La sua osservazione, sebbene seria, nasconde un sorriso: l’AI è come un collega che non prende mai pausa caffè, ma che richiede comunque un occhio critico.

Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Business

Articolo del 23/09/2026



