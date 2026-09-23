Perché gli investitori stanno puntando sull’ai b2b: il caso Softbank e le dinamiche globali

Ora gli occhi sono puntati su Google e sul suo nuovo agente “CC”, sperando di replicare lo stesso slancio.
Un dato sorprendente proviene dal Giappone: Softbank ha avviato una operazione di debito da oltre 10 miliardi di dollari, suscitando interesse per più di 20 miliardi da parte degli investitori. Se confermata, questa sarebbe una delle più grandi emissioni di obbligazioni spazzatura mai viste, fungendo da termometro per la fiducia nel settore investimenti AI B2B.
Il flusso di capitale verso questi titoli mette pressione sul debito sovrano, ma i Treasury statunitensi sembrano tenere il passo, con i futures a 10 anni che salgono di sei tick.
Sul fronte energetico, il prezzo del Brent rimane sotto i 100 dollari al barile, grazie alla rapida riattivazione del flusso attraverso il nuovo gasdotto East‑West della Saudi Arabia.
Nel frattempo, Teheran ha avviato un dialogo con gli Stati Uniti tramite un mediatore qatarino a New York, presentando condizioni per riaprire lo Stretto di Hormuz; la maggior parte di esse è stata respinta, ma la tensione resta viva.
Il presidente degli Stati Uniti, al vertice delle Nazioni Unite, ha dichiarato che i colloqui hanno fatto progressi – una frase che sente bene sentirla ripetere ogni mese – per poi cambiare tono minacciando l’Iran.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian prenderà la parola all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite più tardi, alimentando le voci su possibili discussioni con Washington.
Infine, Xi Jinping arriverà a Washington nello stesso pomeriggio, alimentando le speculazioni su un’estensione del trattato commerciale tra le due potenze e su una possibile collaborazione nell’ambito dell’AI.
- Wall Street futures stabili;
- Futures europei in leggero rialzo;
- Azioni asiatiche in calo dopo un avvio positivo;
- Interesse globale per il debito AI di Softbank supera i 20 miliardi;
- Brent sotto i 100 dollari grazie al gasdotto saudita;
Il panorama attuale dimostra che, nonostante qualche esitazione, gli investimenti AI B2B continuano a guidare le decisioni di capitale, soprattutto in un contesto dove la geopolitica e l’energia si intrecciano con l’innovazione tecnologica.
Articolo redatto da Marisa Baresi, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.
L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale
Economia
Articolo del 23/09/2026
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