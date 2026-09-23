MediaWorld investe 200 milioni di euro in Italia e punta a 50 nuovi negozi entro il 2030



L'obiettivo è superare quota 200 negozi nella penisola, partendo dagli attuali 153. Nel corso del 2027 sono già previste dodici nuove aperture per dare ritmo a uno sviluppo che si farà ancora più serrato negli anni successivi. Magari tra qualche anno troveremo un punto vendita anche nel giardino di casa, ma per ora i piani sembrano decisamente più concreti.

L'amministratore delegato Emanuele Cosimelli ha spiegato la visione del gruppo: «L'obiettivo è l'apertura di circa 50 punti vendita entro i prossimi cinque anni. Nei primi tre anni saranno investiti circa 100 milioni e altri 100 milioni saranno stanziati nella seconda parte del piano».

Il focus della spesa non riguarda solo i mattoni. Una parte rilevante dei fondi andrà a sostenere la strategia omnichannel retail e l'evoluzione tecnologica. L'azienda sta integrando soluzioni di AI per migliorare la reportistica interna e fornire ai consumatori consigli d'acquisto su misura. Il commercio moderno richiede velocità. La risposta di MediaWorld passa per una gestione ibrida dove il negozio fisico e l'eCommerce si fondono senza interruzioni.













I numeri dell'ultimo esercizio confermano una ritrovata stabilità finanziaria. L'anno fiscale 2025 si è concluso con ricavi per 2,13 miliardi di euro e un utile di 600mila euro. Si tratta di un segnale di inversione di tendenza dopo un triennio complicato segnato da perdite. I dati relativi ai primi nove mesi del 2026 indicano un aumento delle vendite del 5% a fronte di investimenti cresciuti del 16%. La direttrice finanziaria Daria Dodonova ha confermato che la base è solida e pronta per accelerare.

La diversificazione del business passa anche attraverso nuovi modelli operativi:

- sviluppo del marketplace proprietario;

- potenziamento dei servizi e delle soluzioni post vendita;

- introduzione del retail media;

- spinta sulle private label come Koenic, Peaq, ok. e Isy;

- adozione della formula retail-as-a-service Italia.

Quest'ultimo punto prevede l'affitto di spazi espositivi all'interno dei negozi direttamente ai grandi brand tecnologici.



Secondo Cosimelli, la leadership si costruisce sulla fiducia e sulla capacità di offrire risposte rapide in un mercato sempre più complesso. «Vogliamo costruire entro il 2030 una MediaWorld ancora più forte e rilevante per i clienti, capace di coniugare innovazione e valore delle persone».

L'indagine della Commissione UE e l'asse con JD.Com

Mentre il piano industriale procede, gli occhi del mercato sono puntati su Bruxelles. Nelle prossime settimane la Commissione UE dovrebbe esprimersi sull'acquisizione Ceconomy JD.Com. L'operazione vede il colosso cinese dell'eCommerce entrare nella holding che controlla i marchi MediaMarkt e MediaWorld. Questo passaggio societario potrebbe ridisegnare gli equilibri del settore tecnologico in Europa.

La struttura aziendale punta a diventare più efficiente e diversificata. Non si tratta solo di aumentare il volume d'affari ma di generare valore che duri nel tempo. Le dodici inaugurazioni del 2027 serviranno da test per misurare la capacità di assorbimento del mercato locale.



La sfida è aperta e il gruppo sembra intenzionato a giocarla su ogni canale disponibile, dal piccolo schermo dello smartphone al grande store di periferia. La rincorsa ai 200 punti vendita è ufficialmente iniziata.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Business

Articolo del 23/09/2026



