La rivoluzione silenziosa della BCE: come Pontes cambia i mercati finanziari tokenizzati



Un nome latino, forse un po' pretenzioso, per spiegare che finalmente esiste un ponte tra il mondo dei registri distribuiti e i forzieri di Francoforte. In termini pratici, se una società emette un'obbligazione su una piattaforma digitale, il pagamento può avvenire in euro garantiti direttamente dalla BCE. Non servono monete private o sistemi non regolamentati. Questo meccanismo garantisce una sicurezza che le criptovalute comuni non possono offrire. Tra i pionieri di questa sperimentazione troviamo nomi di peso:

- Deutsche Bank;

- Santander;

- Société Générale;

- Banca europea per gli investimenti;

- KfW.

Hanno ottenuto il via libera anche quattro strutture tecnologiche che gestiranno i flussi: Axiology, Cashlink, Clearstream e Swiat. Il piano è ambizioso e prevede un completamento delle funzioni entro il 2028. Non bisogna confondere questo progetto con l'euro digitale di cui si sente spesso parlare per la spesa al supermercato.













Pontes lavora all'ingrosso, nel retrobottega dei mercati. La tokenizzazione trasforma un titolo finanziario in un gettone digitale. Ma un'obbligazione resta tale: ha una scadenza, paga una cedola e comporta dei rischi. La tecnologia cambia solo il modo in cui il titolo viaggia. Oggi emettere e scambiare un bond richiede una serie infinita di passaggi tra intermediari che devono parlarsi e confermare i dati. Questo processo è spesso lento e costoso.

Con la tecnologia DLT, molte di queste fasi diventano automatiche. Pontes permette lo scambio sincronizzato: o passano insieme denaro e titolo, oppure l'operazione non si chiude. Questo riduce drasticamente il rischio che qualcuno resti a mani vuote. Per i mercati finanziari tokenizzati si apre una fase di efficienza mai vista prima.

La BCE ha pure deciso di sporcarsi le mani. Inizierà a investire una parte dei propri fondi in titoli di stato e obbligazioni sovranazionali emesse su blockchain. Gli acquisti riguarderanno titoli in euro emessi da governi dell'Eurozona o agenzie pubbliche.



Non è una mossa per influenzare l'inflazione, ma un modo per capire come gestire operativamente un portafoglio digitale. Molti si chiedono se vedremo presto i BTP su blockchain. Il Tesoro italiano non ha ancora annunciato nulla di simile, quindi non aspettatevi di trovare i buoni del tesoro sul vostro wallet domani mattina. Ma la strada è tracciata. Dal 30 marzo 2026, l'Eurosistema accetterà titoli digitali come garanzia per i prestiti alle banche. Il sistema finanziario sta diventando digitale pezzo dopo pezzo. Al risparmiatore cambia poco, almeno per ora. Continuerete a passare dalla vostra banca o dal vostro consulente. Ma tra qualche anno, la tokenizzazione potrebbe rendere tutto più fluido. Magari sarà più facile comprare piccole frazioni di obbligazioni o ricevere le cedole in tempo reale. Restano comunque le incognite legate alla sicurezza informatica. La tecnologia non è una bacchetta magica contro i rischi di mercato. Francoforte sta semplicemente portando i vantaggi della blockchain dentro un recinto sicuro e controllato.



L'euro non diventa una criptovaluta, ma impara a correre sulle stesse strade veloci.

Come funzionano le transazioni con la moneta della banca centrale

Il punto di forza di Pontes è il collegamento con i servizi Target dell'Eurosistema. Questi sono i binari su cui già oggi corrono i pagamenti tra le banche europee. Unire la DLT a questi servizi significa dare certezza legale a ogni scambio. Prima di questa innovazione, chi voleva scambiare titoli digitali doveva spesso affidarsi a soluzioni temporanee o monete private. Ora la BCE mette a disposizione la massima garanzia possibile.

L'efficienza operativa è l'obiettivo principale per chi gestisce grandi capitali. Ridurre i tempi di regolamento significa liberare liquidità che altrimenti resterebbe bloccata per giorni in attesa di conferme. La sinfonia dei dati deve essere perfetta. Ogni operazione registrata sul libro mastro distribuito corrisponde a un movimento reale di euro nel sistema centrale. Non è tutto oro quello che luccica, perché l'interoperabilità tra piattaforme diverse resta una sfida tecnica enorme.



Se ogni banca usa la sua blockchain, il rischio è di creare tanti piccoli giardini chiusi che non comunicano tra loro. Pontes prova a essere il linguaggio comune per evitare questa frammentazione. Ciononostante, il percorso verso una finanza totalmente digitale è appena iniziato e richiederà anni di test rigorosi prima di diventare la norma quotidiana per ogni operatore del settore.

Articolo redatto da Daria Passoni, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

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Articolo del 23/09/2026



