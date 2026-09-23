L'economia italiana accelera nel 2026 secondo l'OCSE: ecco cosa cambia per le imprese



Si tratta di un balzo in avanti rispetto allo 0,5% previsto per il 2025. Le cifre correggono i dati diffusi a giugno, quando l'organizzazione internazionale era decisamente più cauta sulla tenuta del sistema produttivo nazionale. In quel momento, la stima per il 2026 si fermava a un timido 0,5%. Questo aumento di 0,4 punti percentuali suggerisce una fiducia rinnovata nella capacità di ripresa dei mercati.

I dati principali emersi dal rapporto sono chiari:

- il PIL crescerà dello 0,9% nel 2026;

- la previsione per il 2025 resta fissata allo 0,5%;

- nel 2027 è atteso un rallentamento allo 0,6%;

- la stima per il 2027 è rimasta invariata rispetto a giugno;

- l'inflazione in Italia scenderà al 2,6% nel 2027.

Il cammino non sarà privo di ostacoli, eppure la direzione sembra tracciata. Dopo la fiammata del 2026, l'attività economica dovrebbe frenare leggermente l'anno successivo. Gli analisti dell'OCSE spiegano che questo rallentamento è fisiologico. La dinamica dei prezzi rimane il convitato di pietra in ogni discussione finanziaria. Nel breve periodo si attende un rincaro dei prezzi al consumo, spinto dal costo delle materie prime che non accenna a stabilizzarsi.













Le previsioni PIL 2026 si intrecciano inevitabilmente con l'andamento globale. A livello di G20, l'indice dei prezzi dovrebbe passare dal 4,1% del 2026 al 3,6% del 2027. La discesa sarà lenta ma costante. Il merito va attribuito in parte al calo dei prezzi energetici e in parte alle politiche monetarie più rigide che stanno iniziando a sortire gli effetti sperati.

Per quanto riguarda lo stivale, il rapporto OCSE mostra una realtà specifica: l'inflazione italiana passerà dal 3% del 2026 al 2,6% del 2027. Questo dato è superiore di 0,4 punti rispetto alle tabelle mostrate all'inizio dell'estate. Nonostante ciò, il trend rimane discendente. Le imprese dovranno navigare in acque ancora leggermente agitate prima di vedere una vera stabilità dei costi.

L'organizzazione con sede a Parigi osserva come la stretta sul credito stia aiutando a contenere le pressioni sui listini. La moderazione dei prezzi dell'energia giocherà un ruolo chiave in questo processo di normalizzazione. Non ci sono scorciatoie. L'economia richiede tempo per assorbire gli shock esterni e trasformarli in nuove opportunità di investimento per il settore B2B.





Le stime aggiornate offrono una prospettiva più lucida su quello che attende i decision maker nei prossimi ventiquattro mesi. La revisione al rialzo per il 2026 è un segnale che non può essere ignorato da chi pianifica strategie a lungo termine. Eppure, la prudenza resta d'obbligo. I mercati sono sensibili e le variabili geopolitiche possono cambiare le carte in tavola in ogni momento. L'OCSE ha tracciato la rotta, ma spetterà agli attori economici mantenere il timone dritto mentre la tempesta dell'inflazione perde lentamente forza.

Articolo redatto da Francesca Curtone, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 23/09/2026



