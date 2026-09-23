Ferrari corre a Piazza Affari mentre il petrolio agita i mercati europei



I futuri sul Brent oscillano attorno alla parità, toccando quota 99,25 dollari al barile. La materia prima resta l'osservata speciale per chi cerca di capire come si muoverà l'inflazione nei prossimi mesi. Certo, scommettere sulla coerenza dei toni diplomatici in piena campagna elettorale è un po' come cercare di guidare una Ferrari nel traffico di Milano nell'ora di punta: un esercizio di pazienza che spesso non porta a nulla.

Sul fronte geopolitico arrivano segnali contrastanti che confondono le strategie di investimenti Piazza Affari. Donald Trump ha parlato di contatti "molto positivi" tra i delegati dei due Paesi, ammorbidendo la rigidità mostrata durante l'assemblea delle Nazioni Unite. Eppure, la sensazione diffusa è che ogni decisione concreta verrà rimandata a dopo le elezioni di Mid-term. Questo stallo politico tiene i mercati in una bolla di attesa snervante.

Il Cavallino Rampante sfida la nebbia dei mercati

In questo scenario incerto, spicca la performance della quotazione Ferrari.











Il titolo guadagna l'1,14%, posizionandosi tra i migliori del Ftse Mib. La forza della società di Maranello non è casuale. John Elkann, amministratore delegato di Exor, ha confermato la solidità dei conti e una visione strategica che punta verso l'alto. La capacità dell'azienda di alzare le stime per i prossimi anni poggia su una gamma di prodotti che continua a sedurre i collezionisti di tutto il mondo. Il portafoglio si arricchisce di nuovi gioielli tecnologici:

- Ferrari Luce - Ferrari 12Cilindri Manuale.

La fiducia degli investitori è alimentata anche dalla stabilità del controllo societario. Il patto parasociale con la famiglia Ferrari, rinnovato all'inizio dell'anno, garantisce una rotta chiara per il lungo periodo. La governance appare solida e questo rassicura chi cerca valore reale in un mercato volatile.

Azimut inciampa sull'operazione negli Stati Uniti

Dalla parte opposta della classifica milanese troviamo Azimut.



Il titolo perde l'1,55% in seguito all'annuncio relativo a Azimut Kennedy Capital Management. Il gruppo ha deciso di consolidare la sua presenza negli USA rilevando il restante 49% della boutique finanziaria americana tramite la controllata Azimut NSI. Questo percorso era iniziato nel lontano novembre 2022 con un primo acquisto del 35% e proseguito nel febbraio 2025.

Nondimeno, il mercato sembra preoccupato per i costi legati all'integrazione finale. La transazione si concluderà entro la fine del 2026 e l'incertezza sulla redditività immediata pesa sul titolo. In questa operazione complessa, i soggetti coinvolti hanno scelto partner legali di alto profilo:

- lo studio Sidley Austin per Azimut - Goodwin Procter per KCM Holdings.

La mossa strategica punta a rafforzare le competenze nel risparmio gestito oltreoceano, ma al momento gli analisti guardano con sospetto all'assorbimento di liquidità richiesto per chiudere la partita. L'economia reale richiede pragmatismo e i tempi lunghi della burocrazia finanziaria non sempre giocano a favore delle quotazioni nel breve termine.



Gli investitori istituzionali restano cauti, analizzando ogni dettaglio di questo consolidamento aggressivo.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

Economia

Articolo del 23/09/2026



