News

23/09/2026

Estate 2024: perché l’eCommerce in Italia registra un balzo del 26%


Estate 2024: perché l’eCommerce in Italia registra un balzo del 26%

Il ritorno delle vacanze ha risvegliato una curiosa abitudine: gli italiani continuano a fare click anche quando il sole è alto. L’estate, infatti, non è solo tempo di mare, ma anche di acquisti digitali che si traducono in pacchi consegnati su tutta la penisola.

Secondo i dati forniti da Packlink, leader nelle soluzioni di spedizione, il volume delle spedizioni di ecommerce in Italia è salito del 26,3 % ad agosto rispetto allo stesso mese del 2025. Una crescita che conferma la solidità del canale anche quando le routine cambiano.


Il fenomeno è evidente anche nelle spedizioni eCommerce estive, dove le imprese vedono una domanda più alta rispetto ai mesi tradizionali.

Le vacanze hanno spinto i viaggiatori a fare affidamento su servizi di consegna rapida. La categoria “viaggi” ha visto un’impennata del 157,4 % a luglio e un sorprendente 200,9 % ad agosto rispetto all’anno precedente. I consumatori sembrano aver capito che prenotare un volo o un hotel online è più comodo che correre in aeroporto con la valigia in mano.

Il tempo libero ha alimentato altre due dinamiche. Il settore “arte e hobby” ha registrato un aumento del 73 % ad agosto, mentre quello sportivo è cresciuto del 30,5 %. Gli italiani programmano le proprie attività ricreative con anticipo, scegliendo attrezzi, materiale da pittura o accessori per il fitness direttamente dal proprio salotto.

- Documenti e burocrazia: +43,0 %;

- Farmacia, salute e bellezza: +39,1 %;

- Prodotti per la cura della persona e bambini: +25,9 %;

- Moda e calzature: +20,5 %;

Questi numeri mostrano come l’intero spettro dei beni di consumo sia stato coinvolto.




Persino il gelato sembra aver trovato un corriere, perché chi non vuole gustarlo a casa senza dover uscire dal divano?

“I dati di questa estate confermano che lo shopping online rimane un pilastro nelle abitudini dei consumatori italiani, anche quando le loro routine cambiano. Notiamo inoltre che i consumatori diventano più proattivi, pianificando gli acquisti con maggiore anticipo quando sono legati a occasioni specifiche. Per le aziende di eCommerce, comprendere queste dinamiche è essenziale per anticipare i picchi di domanda e offrire opzioni di consegna all’altezza delle aspettative. In Packlink aiutiamo i brand ad adattarsi a questi cambiamenti e a gestire le spedizioni in modo efficiente, garantendo un’esperienza cliente positiva dall’inizio alla fine”, ha commentato Matthew Trattles, VP Product di Packlink.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.


News

Articolo del 23/09/2026

Aggiungi BusinessCommunity.it su Google News





Sfoglia il MAGAZINE (gratis)

Late Tech Show

Le raccolte dei nostri articoli

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -



BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154

Media Kit

X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie


Su Google news