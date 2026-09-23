Estate 2024: perché l’eCommerce in Italia registra un balzo del 26%



Il fenomeno è evidente anche nelle spedizioni eCommerce estive, dove le imprese vedono una domanda più alta rispetto ai mesi tradizionali.

Le vacanze hanno spinto i viaggiatori a fare affidamento su servizi di consegna rapida. La categoria “viaggi” ha visto un’impennata del 157,4 % a luglio e un sorprendente 200,9 % ad agosto rispetto all’anno precedente. I consumatori sembrano aver capito che prenotare un volo o un hotel online è più comodo che correre in aeroporto con la valigia in mano.

Il tempo libero ha alimentato altre due dinamiche. Il settore “arte e hobby” ha registrato un aumento del 73 % ad agosto, mentre quello sportivo è cresciuto del 30,5 %. Gli italiani programmano le proprie attività ricreative con anticipo, scegliendo attrezzi, materiale da pittura o accessori per il fitness direttamente dal proprio salotto.

- Documenti e burocrazia: +43,0 %;

- Farmacia, salute e bellezza: +39,1 %;

- Prodotti per la cura della persona e bambini: +25,9 %;

- Moda e calzature: +20,5 %;

Questi numeri mostrano come l’intero spettro dei beni di consumo sia stato coinvolto.











Persino il gelato sembra aver trovato un corriere, perché chi non vuole gustarlo a casa senza dover uscire dal divano?

“I dati di questa estate confermano che lo shopping online rimane un pilastro nelle abitudini dei consumatori italiani, anche quando le loro routine cambiano. Notiamo inoltre che i consumatori diventano più proattivi, pianificando gli acquisti con maggiore anticipo quando sono legati a occasioni specifiche. Per le aziende di eCommerce, comprendere queste dinamiche è essenziale per anticipare i picchi di domanda e offrire opzioni di consegna all’altezza delle aspettative. In Packlink aiutiamo i brand ad adattarsi a questi cambiamenti e a gestire le spedizioni in modo efficiente, garantendo un’esperienza cliente positiva dall’inizio alla fine”, ha commentato Matthew Trattles, VP Product di Packlink.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 23/09/2026



