Un Nuovo TikTok negli Stati Uniti: come l'Algoritmo Cinese passa sotto il Controllo di Washington



Un alto funzionario del governo federale ha recentemente confermato che la versione americana di TikTok utilizzerà una copia esatta dell'attuale algoritmo, ma con una differenza sostanziale: i dati associati saranno completamente inaccessibili a ByteDance e gestiti in modo esclusivo dalla società americana Oracle. Questa formula complessa è stata studiata per soddisfare le stringenti condizioni imposte dal Congresso USA, il quale nutriva il timore concreto che le autorità cinesi potessero accedere ai dati sensibili dei milioni di utenti americani oppure alterare l'algoritmo per fini di influenza o spionaggio. Oracle, già un attore dominante nel settore del remote computing

- e dei sistemi informativi, ha già l'incarico di ospitare i dati degli utenti americani di TikTok sui suoi server posizionati negli Stati Uniti, una partnership strategica che ora si rafforza ulteriormente. L'accordo con l'azienda cinese ByteDance, sostenuto attivamente dal governo di Pechino, prevede il trasferimento delle operazioni di TikTok negli Stati Uniti

- a una nuova `joint venture` a maggioranza statunitense.



All'interno di questa struttura, Oracle assumerà il ruolo cruciale di "fornitore di sicurezza", come ha precisato un funzionario dell'Amministrazione ai giornalisti. Tale incarico è onnicomprensivo e si estenderà a ogni aspetto della piattaforma. Oracle garantirà infatti:

- la sicurezza integrale in tutta l'azienda;

- l'integrazione dell'applicazione nel telefono e la sua interazione;

- la gestione degli aggiornamenti;

- la modalità di archiviazione dei dati statunitensi nei sistemi di Oracle;

- il funzionamento dell'algoritmo di raccomandazione dei contenuti;

- ogni singola parte del codice sorgente dell'applicazione. La trattativa per raggiungere questo accordo si è rivelata un "punto difficile di negoziazione" tra le parti coinvolte, impegnate a trovare un equilibrio tra i requisiti delle legislazioni statunitense e cinese. Questa proposta rivoluzionaria porrà l'algoritmo sotto il pieno controllo della `joint venture` statunitense per tutte le sue operazioni negli Stati Uniti. Riguardo alle garanzie di protezione dei dati, il funzionario ha insistito sul fatto che Oracle "ispezionerà e riaddestrerà completamente" l'algoritmo, che sarà poi gestito direttamente dall'entità statunitense.



L'algoritmo sarà inoltre "monitorato continuamente durante il suo funzionamento per assicurare che si comporti correttamente, che non venga utilizzato per fini dannosi né che venga influenzato indebitamente". Dalla Casa Bianca, la portavoce Karoline Leavitt ha spiegato che i dati saranno mantenuti "sicuri" e completamente fuori dalla portata delle reti cinesi. "I dati degli statunitensi saranno archiviati in modo sicuro negli Stati Uniti, senza accesso dalla Cina", ha dichiarato durante una conferenza stampa. Leavitt ha altresì evidenziato come le informazioni dei cittadini statunitensi saranno "protette contro la sorveglianza o l'interferenza di avversari stranieri", ponendo fine alla preoccupazione che aveva originato il blocco dell'applicazione in questo paese. Il Congresso USA aveva stabilito già nel 2024 che, per ineludibili ragioni di sicurezza nazionale, TikTok dovesse necessariamente creare una società operante nel paese, sufficientemente disconnessa dalla casa madre cinese, ByteDance.



Il patto attuale prevede che ByteDance detenga una partecipazione inferiore al 20% nella nuova `joint venture`. Gli investitori della nuova entità includeranno un mix di aziende statunitensi e globali, alcune delle quali già investitrici in ByteDance, ma anche un numero significativo di nuovi investitori che non hanno alcuna affiliazione con l'azienda cinese. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha accennato in una recente occasione alla possibile presenza di figure di spicco nel consiglio di amministrazione della compagnia che gestirà TikTok sul suolo statunitense. Ha suggerito che i magnati della comunicazione Rupert Murdoch e suo figlio Lachlan potrebbero ciascuno ottenere un posto. Inoltre, ha menzionato come probabile la partecipazione di Larry Ellison, presidente esecutivo di Oracle, e di Michael Dell, direttore esecutivo di Dell Technologies. La Casa Bianca non ha ancora fornito dettagli precisi sulla data di firma dell'accordo, ma ha anticipato che Trump offrirà maggiori informazioni sulle particolarità del patto entro la fine della settimana.



Vi è fiducia che la Cina abbia approvato l'accordo e che si procederà con tutte le pratiche regolatorie necessarie per la sua approvazione finale.