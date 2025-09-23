La corsa dell'AI sfida le incertezze globali: dai mercati asiatici alla Federal Reserve





Un'altra attenzione significativa si concentra sui dati PMI flash di settembre, attesi per oggi, per capire se continueranno a mostrare resilienza di fronte ai dazi statunitensi. I numeri dell'Australia hanno deluso, ma non hanno una forte correlazione con la crescita economica del paese. Per l'Unione Europea, le aspettative sono di un mantenimento sopra la soglia dei 50.0 punti, anche se di poco, mentre per gli USA si prevede un leggero calo, pur rimanendo in territorio positivo.

L'appuntamento chiave della giornata sarà più tardi con il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che interverrà sull'outlook economico e risponderà a domande sulla politica monetaria. Questo avverrà alle 12:35 EDT / 16:35 GMT. I mercati mostrano una persistente propensione al taglio dei tassi, nonostante i messaggi della Fed siano spesso contraddittori. Lunedì, il nuovo governatore della Fed, Stephen Miran, scelto dall'ex presidente Donald Trump, ha caldeggiato tagli significativi, ma tre suoi colleghi si sono mostrati più cauti riguardo all'inflazione.



Attualmente, i future indicano una probabilità di circa il 90% per un ulteriore taglio di un quarto di punto in ottobre, e una probabilità del 75% per un allentamento monetario anche a dicembre.

Un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dal conto alla rovescia per un possibile shutdown del governo degli USA, fissato per il 30 settembre. Il presidente Donald Trump incontrerà i principali leader democratici giovedì per discutere la situazione. Fino a poco tempo fa, gli investitori davano per scontato che si sarebbe trovata una qualche forma di estensione, ma la situazione di stallo al Senato appare questa volta molto seria. Questo innalza il rischio di un blocco che arriverebbe in un momento particolarmente sfavorevole per i mercati e per la Fed.

Quando il governo degli USA si ferma, anche le sue pubblicazioni di dati vengono sospese. Se il blocco dovesse protrarsi, rapporti cruciali su occupazione, inflazione, vendite al dettaglio e altri indicatori potrebbero non essere disponibili per le riunioni della Fed del 29 ottobre e del 10 dicembre, lasciando l'istituzione in una posizione di incertezza nella definizione delle sue politiche.



È evidente come questa situazione aggiunga un'ulteriore, complessa variabile al già intricato panorama economico.

Infine, la decisione di Disney di reintegrare Jimmy Kimmel dimostra la forza dei boicottaggi dei consumatori nel mondo digitale. Basta uno sguardo ai social media per rendersi conto di quante persone stessero disdicendo abbonamenti, vacanze e persino matrimoni a tema Disney. Questa è un'altra sfida significativa per i consigli di amministrazione delle grandi aziende.