BBVA rilancia per Banco Sabadell: l'offerta è più alta, ma il mercato dubita e il governo frena



La nuova proposta è interamente basata su uno scambio azionario. È scomparsa la componente in denaro inizialmente prevista, che ammontava a 0,70 euro ogni 5,5483 azioni Sabadell. Ora il concambio prevede un'azione BBVA per ogni 4,8376 azioni Sabadell. Questa scelta riflette una strategia mirata a ridurre l'impatto fiscale per gli azionisti di Sabadell, poiché non si realizza una plusvalenza immediata e la transazione può essere considerata fiscalmente neutra. Inoltre, tale mossa è concepita per rendere l'operazione più allettante agli occhi degli investitori istituzionali, specialmente se l'offerta riuscirà a superare la soglia del 50% più un'azione. Il consiglio di amministrazione di BBVA ha inoltre chiarito di non voler apportare ulteriori miglioramenti al corrispettivo, né di estendere il periodo di accettazione dell'offerta. L'OPA, lanciata l'8 settembre, rimarrà valida fino all'8 ottobre, con la possibilità per BBVA di estenderla fino a 70 giorni. Il percorso si presenta però arduo: il governo spagnolo ha già imposto uno stop temporaneo alla fusione per un minimo di tre anni, prorogabile a cinque.



Questa decisione rende impossibile la realizzazione immediata delle sinergie previste. Dall'altra parte, il numero uno di Banco Sabadell, César González-Bueno, ha espresso un netto dissenso, definendo la nuova offerta cattiva e peggiore di quella originale. In un'intervista a Onda Cero, ha sottolineato che il premio dell'1,6% implicito nell'attuale quotazione è decisamente troppo basso, considerando che solitamente le acquisizioni avvengono con premi intorno al 30%. Con il rilancio, gli azionisti di Sabadell riceverebbero il 15,3% della banca combinata, una percentuale inferiore al 16,1% della proposta di maggio 2024 e persino al 13,6% della primissima offerta. La diminuzione della partecipazione è in parte dovuta ai riacquisti di azioni effettuati da Sabadell stessa. González-Bueno ha pure evidenziato la notevole rivalutazione di Banco Sabadell negli ultimi anni: dal tentativo di fusione amichevole nel 2020, il suo valore è cresciuto di ben il 1.000%, e dall'annuncio dell'OPA, il titolo ha guadagnato circa l'80%.



Ha poi minimizzato la volatilità del mercato, affermando che si vedranno molte fluttuazioni in questi giorni e l'apertura della mattina è poco significativa. Nonostante le resistenze e gli ostacoli governativi, il gigante bancario di Bilbao continua a presentare un quadro di benefici significativi derivanti dall'operazione. I vertici di BBVA, guidati dal presidente Carlos Torres Vila, hanno innalzato a 900 milioni di euro (dagli 850 iniziali) le sinergie stimate, derivanti da tagli ai costi e nuove entrate. Tali sinergie si concretizzerebbero una volta che la fusione fosse effettivamente realizzabile, presumibilmente tra la fine del 2028 e l'inizio del 2029. Carlos Torres Vila ha dichiarato che con questa offerta migliorata, mettiamo nelle mani degli azionisti di Banco Sabadell una proposta straordinaria, che combina una valutazione e un prezzo storici con l'opportunità di partecipare al sostanziale valore generato dall'integrazione. Tutto ciò si tradurrà in un aumento significativo degli utili per azione attesi in futuro, qualora dovessero presentare le proprie azioni.



Il destino dell'OPA è ora nelle mani dei grandi fondi internazionali, che detengono la maggioranza del capitale di Banco Sabadell. Il colosso americano BlackRock ha recentemente incrementato la sua quota superando il 7%, mentre la svizzera Zurich, partner assicurativo della banca catalana, si attesta attorno al 4%. Per la banca basca, la soglia critica rimane il 50% più un'azione: solo superandola potrà consolidare il controllo sul gruppo catalano e aprire un nuovo capitolo nella complessa storia bancaria spagnola.