Venticinque anni di Google Ads: l'AI svela le prossime frontiere del marketing digitale



Questo percorso è stato un susseguirsi di evoluzioni, alimentando una crescita continua e reinventando costantemente ciò che era possibile nel settore. Si è partiti dalle semplici ricerche per parola chiave, per poi abbracciare la rivoluzione mobile, l'arrivo degli annunci video su YouTube, l'introduzione di Google Analytics e l'emergere delle campagne potenziate dall'AI. Non c'è alcun segno di rallentamento. L'AI generativa sta ora trasformando il marketing digitale, con gli strumenti e le capacità che automatizzano e ottimizzano le campagne, insieme a una generazione creativa all'avanguardia. Queste nuove funzionalità offrono alle aziende di ogni dimensione non solo la possibilità di ampliare la propria creatività, ma anche di raggiungere nuovi pubblici e di connettersi con persone in tutto il mondo. La pubblicità migliore, in fondo, si configura come una risposta: sono opportunità che ispirano, affrontando le sfide, le domande e le curiosità delle persone. Oggi, con l'AI come pilastro fondamentale, queste risposte arrivano più velocemente e con maggiore efficacia che mai.



E quale luogo migliore per trovarle se non la Ricerca Google e YouTube, dove la scoperta ha inizio e le decisioni prendono forma. Questi notevoli traguardi non sarebbero stati possibili senza il quotidiano impegno di migliaia di persone, senza la fiducia dei clienti e senza l'impulso costante a puntare all'eccellenza. La passione collettiva e l'instancabile ricerca di innovazione sono una fonte di ispirazione continua per il settore. Dan Taylor, VP Global Ads, ha condiviso riflessioni preziose durante una tavola rotonda in occasione del 25° anniversario di Google Ads, sottolineando come l'innovazione sia scolpita nel DNA dell'azienda. «Per 25 anni abbiamo attraversato progressi tecnologici e cambiamenti del settore per supportare le aziende nella loro crescita con la pubblicità digitale in modi precedentemente inimmaginabili. I cambiamenti tecnologici come l'AI sono ciò che spinge il nostro settore in avanti. Aprono modi completamente nuovi per i brand di connettersi con i consumatori che semplicemente non erano possibili prima», ha affermato Taylor.



Nel 2000, il lancio di AdWords ha di fatto creato il modello per la pubblicità basata sull'intento, introducendo un livello di pertinenza in tempo reale senza precedenti per i brand. Successivamente, i contenuti video su YouTube hanno aperto una nuova frontiera, con la pubblicità video che ha debuttato nel 2007. L'avvento della banda larga wireless e degli smartphone ha poi guidato mutamenti costanti nel comportamento dei consumatori, aumentando il tempo trascorso dalle persone nel digitale e sbloccando decenni di crescita per le aziende. È in questo contesto che sono nate le pubblicità mobile nel 2008, anche se ci sono voluti diversi anni prima che prendessero realmente piede. Un altro cambiamento significativo è stato l'avvento dell'AI. Sebbene essa rappresenti un punto di svolta cruciale, per i prodotti pubblicitari di Google è stata un aspetto fondamentale da oltre un decennio. Le capacità di AI analitica e predittiva aiutano a mostrare l'annuncio di ricerca giusto, alla persona giusta, al momento giusto.



Nel frattempo, le capacità di AI generativa contribuiscono a portare creatività ed efficienza a un livello superiore. Arrivando ai giorni nostri, si osservano le campagne potenziate dall'AI come Performance Max, Demand Gen e AI Max per la Ricerca. L'esperienza con la pubblicità si è evoluta nel tempo, ma una costante è rimasta: gli annunci devono essere pertinenti per le persone. Dare priorità all'esperienza utente ha portato a risultati migliori per gli inserzionisti, e questo principio guida è rimasto centrale. Creare esperienze pubblicitarie che non interrompono ma ispirano è stato fondamentale per il successo dei clienti. Il comportamento dei consumatori sta guidando il passaggio all'AI. Le persone ora si pongono domande incredibilmente complesse, dettagliate, persino visive, considerando l'uso di Lens e Cerchia e cerca. Questo porta il mondo offline nel mondo online in modi che prima non erano semplicemente possibili. La natura mutevole di come le persone cercano sta introducendo nuove opportunità per le aziende di essere scoperte.



Dato che le query sono più lunghe e più conversazionali, c'è molto più contesto con cui lavorare per comprendere l'intento del consumatore e abbinare prodotti o servizi pertinenti alle persone più ricettive al momento giusto. La Ricerca Google non è l'unico luogo in cui il comportamento dei consumatori si sta evolvendo. Il video è diventato un modo primario con cui le persone fanno ricerche, scoprono prodotti e costruiscono fiducia con i brand. YouTube è al centro di questo cambiamento. Per vent'anni, la piattaforma ha plasmato la cultura attraverso i video, riunendo i creator più influenti e i più grandi momenti globali. Con le tattiche di marketing tradizionali è complesso tenere il passo con il modo in cui le persone cercano informazioni oggi. Comprendere ciò che i clienti desiderano sta diventando sempre più difficile, e le campagne potenziate dall'AI di Google stanno rendendo più semplice per gli inserzionisti essere presenti in questi momenti e adottare un approccio più predittivo.



Un dato significativo emerge da uno studio condotto con BCG: gli esperti di marketing che hanno integrato profondamente gli strumenti di AI riportano una crescita dei ricavi maggiore del 60% rispetto ai loro pari. In futuro, si ipotizza che gli agenti AI possano supportare efficacemente aziende e persone lungo l'intero percorso d'acquisto: dalla fase di ispirazione alla definizione delle opzioni, fino alla semplificazione delle decisioni. Durante il GML (Google Marketing Live), sono state annunciate capacità agentiche relative ai prodotti pubblicitari che aiutano gli esperti di marketing a costruire e ottimizzare campagne ad alte prestazioni. Questa nuova era della pubblicità, guidata dall'AI, offre incredibili opportunità alle aziende per connettersi con il pubblico, espandere la propria portata globale ed essere scoperte in modi nuovi sulla Ricerca Google e YouTube. Anche se gli agenti possono aiutare a trovare più velocemente ciò che si sta cercando, la pubblicità rimarrà uno strumento cruciale per la scoperta del brand e la costruzione della fedeltà del consumatore.



La vera abilità consiste nel cogliere le opportunità offerte da questa nuova tecnologia fin da subito, sperimentando modi per usarla al fine di risolvere problemi aziendali e connettersi efficacemente con i clienti. Perché, anche se gli strumenti evolveranno, l'obiettivo fondamentale della pubblicità rimarrà immutato.