Rivoluzione nel lavoro: come l'automazione di Amazon e l'AI di Meta stanno ridefinendo l'occupazione



Le mosse di due colossi come Amazon e Meta, emerse di recente, illustrano perfettamente le diverse sfaccettature di questa trasformazione. L'esempio di Amazon offre uno sguardo sul futuro della logistica. Documenti interni, ripresi dal New York Times, rivelano un piano ambizioso: il gigante dell'eCommerce intende evitare l'assunzione di oltre 60.000 lavoratori negli Stati Uniti entro il 2033. Questo non significa licenziare chi già lavora, ma piuttosto che una vasta gamma di nuove posizioni non vedrà mai la luce, poiché saranno gestite direttamente da robot e sistemi automatizzati. Si stima che entro il 2027, la riduzione potenziale arriverà a circa 160.000 ruoli. Sotto la guida di Andy Jassy, il colosso immagina un futuro dove circa tre quarti delle sue operazioni saranno governate dalle macchine. Questo cambiamento inciderà principalmente sui magazzini, sulle linee di smistamento e sull'intero settore della logistica, dove i robot sono già protagonisti. L'azienda ha spiegato che questa evoluzione tecnologica serve a liberare i lavoratori da compiti ripetitivi e fisicamente pesanti.



La portata di questa svolta, comunque, è inequivocabile: meno persone nei magazzini, più robot attivi ventiquattr'ore su ventiquattro, senza la necessità di turni o pause. Le implicazioni per l'occupazione globale e per le politiche del lavoro sono immense. Ci suggerisce che in futuro saranno richieste competenze diverse, legate al controllo, alla manutenzione e alla supervisione delle macchine. La quantità complessiva di posti di lavoro, nondimeno, rischia comunque di diminuire. Anche Meta, l'azienda dietro a Facebook, Instagram e WhatsApp, ha annunciato una riorganizzazione della propria forza lavoro, in questo caso direttamente legata all'Intelligenza Artificiale. La compagnia di Mark Zuckerberg prevede di tagliare circa 600 posizioni all'interno della divisione Meta Superintelligence Labs. Questa divisione comprende i team di ricerca FAIR, i gruppi dedicati ai prodotti e quelli che si occupano dell'infrastruttura AI. I ricercatori del TBD Lab, il gruppo più ristretto che lavora sui modelli fondativi di nuova generazione, non saranno invece coinvolti in questi tagli.



La decisione, comunicata tramite un memo interno dal Chief AI Officer Alexandr Wang, indica che una squadra più snella potrà prendere decisioni con maggiore rapidità, assicurando un impatto più significativo per ciascun ruolo. Meta ha invitato i dipendenti coinvolti a considerare altre opportunità all'interno del gruppo. Questa mossa rappresenta un ridimensionamento, ma avviene dopo mesi di crescita e di assunzioni aggressive volute dallo stesso Zuckerberg. Queste trasformazioni avvengono mentre Meta prosegue con investimenti significativi. Solamente pochi giorni fa, il gruppo ha siglato un accordo di finanziamento da 27 miliardi di dollari con Blue Owl Capital. Questa è la più grande operazione di capitale privato mai realizzata da Meta ed è destinata a finanziare il suo ambizioso progetto di espansione dei data center, infrastrutture essenziali per sostenere lo sviluppo dell'AI e delle sue piattaforme.