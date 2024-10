Transizione 5.0: un decollo a rilento, le critiche di Assolombarda



Il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, ha espresso preoccupazione per il lento decollo del programma Transizione 5.0, durante l'Assemblea Generale 2024. Secondo Spada, la misura, arrivata con troppo ritardo, non sta ottenendo i risultati sperati.

Burocrazia: il nodo da sciogliere

Spada ha evidenziato la complessità delle procedure e dei vincoli burocratici come principale ostacolo al successo di Transizione 5.0. "Tempistiche stringenti non calibrate sulla reale messa a regime degli investimenti, complessità di procedure e vincoli, incertezze tecniche: sono tutti elementi che frenano la crescita di questo programma", ha affermato il presidente di Assolombarda.

Un modello vincente da riproporre

Secondo Spada, la burocrazia sta ostacolando un modello di successo come quello di Industria 4.0. "Abbiamo dimostrato che è possibile creare un sistema virtuoso, che ha continuato a funzionare anche durante la tempesta di crisi degli ultimi anni. Possibile che non si riesca a replicare un modello vincente?", ha chiesto il presidente di Assolombarda. Spada ha quindi proposto la creazione di una task force per gestire con flessibilità le domande di chiarimento da parte delle imprese e la previsione di interventi di semplificazione per consentire il decollo della misura. In particolare, ha chiesto di rivedere il meccanismo di prenotazione dei fondi e di individuare finestre di ammissibilità degli investimenti.