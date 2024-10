Prezzi del petrolio in calo del 2% a seguito dell'aumento delle scorte statunitensi



I prezzi del petrolio sono in calo dopo che i dati del settore hanno mostrato un aumento delle scorte di greggio statunitensi superiore alle attese.

Calo dei prezzi del petrolio

I futures sul Brent sono scesi di $1,50 a barile, a $74,54 a barile, mentre il greggio statunitense è sceso di $1,50 a $70,24 a barile, entrambi in calo di circa il 2%. Le scorte di greggio statunitensi sono aumentate di 1,64 milioni di barili la scorsa settimana, ha riferito Reuters citando fonti di mercato e cifre dell'American Petroleum Institute.

Nonostante il calo, i prezzi del petrolio sono ancora in aumento del 2% questa settimana, a causa delle preoccupazioni per il continuo conflitto in Medio Oriente.