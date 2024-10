Pensioni: piccolo aumento per le pensioni minime, proroga Ape Sociale, Quota 103 e Opzione Donna



Il governo italiano sembra intenzionato a confermare le attuali regole per Ape sociale, Opzione donna e Quota 103, con un lieve aumento delle pensioni minime. Il Codacons critica la misura, definendola un'elemosina e chiedendo al governo uno sforzo ulteriore.

Pensioni minime in aumento: un passo avanti insufficiente

Le pensioni minime, che riguardano oltre 1,8 milioni di persone, dovrebbero aumentare di circa 16 euro nel 2025. Questo incremento, frutto della proroga del 2,7% previsto per il 2024, porterà il trattamento minimo da 598,61 euro a 620,92 euro. Il Codacons, però, critica aspramente la misura, definendola un'”elemosina” che non migliorerà in modo significativo le condizioni economiche dei pensionati italiani. L'associazione dei consumatori, infatti, sottolinea come il caro-prezzi abbia inciso in modo significativo sul potere d'acquisto dei pensionati con redditi più bassi, portando ad una forte perdita di potere d'acquisto tra il 2022 e il 2023.

Tfr e fondi integrativi: novità per la pensione a 67 anni

La manovra del governo prevede la possibilità di utilizzare i fondi integrativi alimentati con il Tfr per andare in pensione anche a 67 anni, per coloro che non hanno raggiunto l'importo dell'assegno sociale con il sistema contributivo. Secondo alcune associazioni di categoria, però, questa novità riguarderà una platea molto ristretta di persone, poiché chi ha stipendi più bassi tende a non iscriversi alla previdenza integrativa. La possibilità di utilizzare il Tfr versato nei fondi pensione per anticipare la pensione a 64 anni, raggiungendo un assegno pensionistico pari ad almeno tre volte l'assegno sociale, sembra invece essere stata abbandonata a causa dell'opposizione della Ragioneria.

Ape sociale, Opzione donna e Quota 103: conferma delle regole

La manovra del governo dovrebbe confermare le regole previste a partire dal 2024 per l'accesso a Ape sociale, Opzione donna e Quota 103. Ape Sociale è un'indennità di natura assistenziale a carico dello Stato erogata dall'Inps a soggetti in particolari condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. Opzione donna è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli, mentre Quota 103 è il sistema che permette ai lavoratori di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni.