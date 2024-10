L’oro brilla: quotazioni in crescita e un futuro promettente



Le quotazioni dell’oro continuano a salire, raggiungendo record storici oltre quota 2.700 dollari all’oncia. Un trend positivo che ha spinto il metallo giallo a superare i principali mercati azionari, con un progresso del 37% in un anno contro il +27% del Ftse Mib e il +23% dell’Eurostoxx 50.

Negli Usa vanno a ruba i lingotti d’oro di Costco

Un segnale di questo boom è la corsa all’acquisto di lingotti d’oro da parte dei consumatori americani. Costco, la grande catena di supermercati all’ingrosso, ha iniziato lo scorso anno a vendere lingotti d’oro da 1 oncia online, scatenando un’esplosione di richieste. Le vendite di lingotti d’oro hanno raggiunto i 200 milioni di dollari al mese, tanto da esaurire le scorte in gran parte dei punti vendita a inizio ottobre. La forte domanda ha portato Costco ad offrire anche lingotti di platino.

Questo fenomeno riflette un interesse crescente verso l’oro da parte dei consumatori e degli investitori retail, alimentato da fattori come la riduzione dei tassi di interesse, gli acquisti delle banche centrali e la ricerca di un bene rifugio in un contesto geopolitico instabile.

Robeco: l’oro tornerà ad essere un asset class importante

Anche diversi analisti prevedono che la tendenza rialzista sull’oro continuerà, con il prezzo che potrebbe raggiungere i 2.800 dollari nei prossimi mesi. Robeco, casa d’affari specializzata in gestione patrimoniale, ha recentemente introdotto un’allocazione tattica in oro all’interno del suo portafoglio di materie prime.

Robeco individua diversi motivi per rimanere positivi sul metallo giallo. La crisi finanziaria del 2008-2009 ha rappresentato un momento chiave che ha riacceso l’interesse delle banche centrali per l’oro, rafforzandone il ruolo come riserva di valore. Dopo il 2009, le banche centrali hanno iniziato ad acquistare oro, invertendo il trend di vendite precedente.

Un sondaggio del World Gold Council del 2024 ha rivelato che il 69% delle banche centrali intende aumentare la quota di oro nelle proprie riserve nei prossimi cinque anni, a scapito delle posizioni in dollari. Attualmente, solo il 17% delle riserve delle banche centrali globali è detenuto in oro.

Un altro fattore importante è la crescita della domanda di oro da parte di alcuni paesi asiatici, come Cina e India. La loro quota di oro nelle riserve è molto inferiore rispetto ai paesi occidentali, lasciando intuire un potenziale di crescita della domanda futura.

UBP: l’oro toccherà i 2.800 dollari nei prossimi mesi

Gli analisti di UBP, società di gestione patrimoniale, condividono la visione di un’ascesa dell’oro, prevedendo che il prezzo raggiungerà i 2.800 dollari nei prossimi mesi.

Oltre ai fattori già citati, UBP sottolinea l’aumento degli investimenti negli ETF incentrati sull’oro. A settembre, gli ETF con sottostante oro fisico hanno registrato il quinto mese consecutivo di afflussi netti, attirando 1,4 miliardi di dollari. UBP prevede che questo trend continuerà nei prossimi mesi, in quanto gli investitori cercano di diversificare i propri portafogli con asset non correlati, come l’oro.