FMI: crescita Italia al +0,7% nel 2024, meglio della Germania



Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI), l'Italia crescerà quest'anno dello 0,7% e il prossimo dello 0,8%, superando le previsioni per la Germania, che si prevede crescerà dello 0%.

FMI rivede al ribasso le previsioni di crescita per la Germania

Il FMI ha confermato la stima per la crescita italiana del 2024, ma ha ridotto dello 0,1% la stima per il 2025 rispetto alle previsioni di luglio. Per il 2024, la Germania si prevede avrà una crescita zero, con un ribasso di -0,2 punti percentuali rispetto a luglio. Per il 2025, il FMI stima una crescita tedesca dello 0,8%, con un ribasso di -0,5 punti percentuali.

Debito pubblico italiano in aumento

Il FMI prevede che il debito pubblico italiano aumenterà al 136,9% del PIL nel 2024 dal 134,6% del 2023. Nel 2025, il debito è previsto al 138,7%, mentre nel 2029 al 142,3%. Il deficit è previsto al 4,0% nel 2024 e al 3,8% nel 2025, per poi raggiungere il 3,1% nel 2029.

Motivi della diversa crescita tra Italia e Germania

Il FMI spiega che una persistente debolezza della manifattura pesa sulla crescita di paesi come la Germania e l'Italia. Tuttavia, l'Italia dovrebbe beneficiare della domanda interna per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).