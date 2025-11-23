Il mistero del -33% di Bitcoin: chi sta davvero vendendo e perché Wall Street trema



Il prezzo è scivolato al di sotto della media mobile a 200 giorni, una soglia critica considerata storicamente bearish dagli operatori finanziari più attenti. L'analisi approfondita della catena di blocchi rivela una dinamica inattesa. A premere il bottone della vendita non sono le cosiddette balene, cioè i grandi detentori con una strategia di lungo termine, che spesso realizzano guadagni imponenti. Sono invece gli investitori più recenti, quelli che sono entrati sul mercato da meno di 90 giorni. Si tratta, in sostanza, di nuovi operatori che liquidano le loro posizioni al primo segno di stress del mercato. Questa cessione di massa non mira tanto a monetizzare profitti, quanto piuttosto a fuggire dal rischio, evidenziando l'elevata Volatilità Bitcoin mercati. Il capitale sta sperimentando quello che in gergo tecnico viene definito flight to quality. È un fenomeno che prende piede velocemente quando il mercato cerca rifugio negli asset più sicuri, mollando quelli considerati rischiosi. Questo avviene quando si diffonde la paura. In questa fase la paura è molta.



Le radici di questa incertezza sono profonde e si ritrovano nello scenario globale. Alle ben note tensioni geopolitiche tra Russia e Ucraina e nel conflitto in Israele, si aggiungono focolai in Estremo Oriente. La Cina è in forte attrito con il Giappone, dopo che la premier Sanae Takaichi ha rispolverato la dottrina del suo defunto mentore Shinzo Abe in difesa di Taiwan. Pechino reagisce con crescente irritazione, aumentando la preoccupazione regionale. A ciò si somma la situazione debitoria giapponese. Tokyo ha varato un massiccio piano di stimoli fiscali da 21.300 miliardi di yen, che equivalgono a circa 114 miliardi di euro, pur avendo già un debito pubblico che supera il 250% del PIL. Anche i mercati occidentali sono sotto una pressione considerevole. Wall Street mostra chiari segnali di nervosismo, alimentati dai timori su una potenziale bolla legata all'AI e dal dubbio che la Federal Reserve taglierà ancora i tassi d'interesse a dicembre. L'instabilità si riflette anche in Europa. Il Regno Unito e la Francia affrontano momenti di grande incertezza politica, mentre il governo in Germania traballa sul tema delle pensioni.



I problemi si moltiplicano. I debiti pubblici globali sono in aumento e l'inflazione non accenna a ritirarsi, mantenendo elevati i rendimenti a lungo termine o spingendoli verso l'alto. Questi elementi richiedono una complessa Analisi macroeconomica cripto asset per interpretare il quadro complessivo. Le tariffe doganali imposte dagli Stati Uniti, inoltre, contribuiscono a un clima di incertezza globale, rendendo difficile prevedere le conseguenze a medio termine. Il legame tra il prezzo di Bitcoin e la liquidità globale è strettissimo. Ogni volta che la disponibilità di denaro sui mercati si riduce, o quando l'aumento della liquidità attesa risulta inferiore alle previsioni, i prezzi delle criptovalute tendono a scendere. L'attuale crisi, benché possa risolversi anche in tempi brevi, è priva di un chiaro catalizzatore macroeconomico. La svolta avverrebbe con ogni probabilità se l'inflazione negli Stati Uniti scendesse in misura significativa da qui a breve. Questo scenario, però, non è l'ipotesi di base scontata dagli operatori di mercato. Gli investitori istituzionali e gli attori del Criptovalute investimento B2B

- continuano ad attendere con cautela i prossimi dati economici per valutare la direzione da prendere.



