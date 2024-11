Il Ministro Urso sfida l'UE: modifiche allo stop alle auto a benzina nel 2035





Il ministro delle Imprese e del Made in Italia, Adolfo Urso, presenterà il 28 novembre un documento al Consiglio competitività dell'Unione Europea. L'obiettivo? Modificare il piano dell'UE che prevede lo stop alle vendite di nuove auto a benzina e diesel entro il 2035. Una sfida ambiziosa, vista la pressione crescente per la transizione verso veicoli elettrici. Le case automobilistiche europee sono in allarme. La situazione è critica.

Il piano UE: un rischio per l'industria automobilistica europea?

Il cuore del problema risiede nelle nuove normative sulle emissioni, più stringenti dal 2025.

Le case automobilistiche temono di non riuscire a rispettarle, incorrendo in multe salatissime. Ford, ad esempio, ha annunciato 4000 tagli di posti di lavoro in Europa, di cui 3000 in Germania. Volkswagen ha già chiuso tre stabilimenti tedeschi. La situazione è drammatica e porta con sè una crisi economica di proporzioni enormi. La situazione è critica.

L'Italia chiede una revisione del Green Deal

L'Italia, in collaborazione con il governo Ceco, ha elaborato un documento che propone di anticipare al 2024 la revisione del Green Deal, attualmente prevista per il 2026. Urso ha definito il piano attuale dell'UE "folle", evidenziando il rischio di una crisi economica senza precedenti nell'industria automobilistica europea. L'Italia spera che questo position paper, che verrà presentato il 28 novembre, venga sostenuto da una maggioranza di paesi europei per scongiurare una catastrofe.

