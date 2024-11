Anche Google investe 2 miliardi di dollari in Anthropic





Google ha appena effettuato un investimento massiccio nel settore dell'AI, iniettando 2 miliardi di dollari in Anthropic, azienda nota per il suo modello linguistico avanzato Claude. Una mossa strategica che, nonostante le dimensioni, non sembra preoccupare le autorità antitrust, almeno per ora.

Un'alleanza strategica, non un'acquisizione

L'operazione, autorizzata dalla Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito, non costituisce un'acquisizione vera e propria. Secondo la CMA, Google non otterrà un controllo significativo su Anthropic, preservando l'indipendenza della startup.

L'investimento si traduce nell'acquisizione di azioni senza diritto di voto, garantendo a Google un ruolo principalmente consultivo nelle decisioni strategiche. Un'azione che indica una strategia di influenza indiretta, piuttosto che un'assimilazione diretta. È un'operazione complessa, ma che appare ben studiata sotto l'aspetto giuridico e strategico.

Anthropic e la sua posizione nel mercato dell'AI

Anthropic, guidata dal CEO Dario Amodei, ha già attirato l'attenzione di altri giganti tecnologici come Amazon, che in precedenza aveva investito ben 4 miliardi di dollari. Questa partnership con Google, che non compromette la capacità di Anthropic di collaborare con altri, conferma la sua posizione di leader nel settore dell'AI. La dichiarazione ufficiale di Anthropic sottolinea la sua autonomia, rassicurando su una collaborazione strategica che non limiterà la sua indipendenza.

