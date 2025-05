Spotify, un anno record con pagamenti agli artisti oltre i 10 miliardi

All'epoca, il contributo annuale di Spotify era intorno a 1 miliardo di dollari, con circa 15 milioni di abbonati paganti. Oggi, la musica registrata a livello mondiale sfiora i 30 miliardi di dollari di entrate, secondo i dati IFPI, più del doppio rispetto al minimo del 2014.

Questo aumento è strettamente legato alla crescita dello streaming. I pagamenti annuali di Spotify hanno decuplicato nello stesso decennio, passando da 1 miliardo a oltre 10 miliardi di dollari. Ci sono ben oltre 500 milioni di ascoltatori paganti attraverso tutti i servizi di streaming musicale. Guardando agli artisti, il numero di coloro che generano royalties su Spotify a ogni livello di guadagno – da mille dollari fino a 10 milioni di dollari all'anno – è triplicato dal 2017. Dieci anni fa, l'artista con i maggiori guadagni sulla piattaforma superava di poco i 5 milioni di dollari.

Ora, oltre 200 artisti hanno superato quella soglia. È un segno tangibile che più creatori stanno raggiungendo livelli di successo finanziario importanti. Nondimeno, c'è un aspetto che è cresciuto ancora più velocemente: il numero di persone che caricano musica su Spotify, arrivato quasi a 12 milioni. Ai tempi d'oro dei CD, solo poche migliaia di artisti trovavano posto sugli scaffali dei negozi di dischi.

Questa è la paradossale realtà dell'era moderna: lo streaming ha reso incredibilmente semplice per milioni di persone condividere la propria musica globalmente, il che è meraviglioso. Ma l'enorme volume di contenuti caricati fa sembrare che la frazione di chi trova un successo commerciale significativo sia più piccola nel tempo. La verità innegabile è che, grazie allo streaming, un numero mai visto prima di artisti sta generando royalties, a ogni tappa della loro carriera.

Più che in qualsiasi altro momento nella storia della musica. Questo è ciò che conta veramente. Un indicatore interessante è la crescita delle royalties per gli artisti posizionati più in basso nella classifica dei guadagni. Negli ultimi dieci anni, l'artista classificato al 100.000° posto in base alle royalties generate ha visto i propri guadagni moltiplicarsi per oltre dieci volte: da meno di 600 dollari nel 2014 a quasi 6.000 dollari nel 2024.

Contemporaneamente, l'artista al 10.000° posto ha quasi quadruplicato le sue royalties, passando da 34.000 a 131.000 dollari nello stesso periodo. Questo dimostra che la crescita non riguarda solo l'élite, ma si estende a una base molto più ampia di creatori. Nel 2024, quasi 1.500 artisti hanno generato oltre 1 milione di dollari in royalties solo da Spotify.



Se si considerano anche le altre fonti di guadagno legate alla musica registrata, è probabile che abbiano superato i 4 milioni di dollari totali.

Questa non è una storia limitata ai nomi noti: l'80% di questi artisti non ha avuto un singolo brano che ha raggiunto la classifica Spotify Global Daily Top 50 nel 2024. E non si tratta solo di artisti affermati da tempo, poiché la maggior parte di loro ha iniziato la carriera dal 2010 in poi.

Oltre l'80% di questi 'milionari' della musica sono attivamente in tour, con almeno un evento con biglietto nel 2024. Questo suggerisce che il successo nell'era dello streaming non richiede necessariamente una hit in vetta alle classifiche o un catalogo decennale, ma piuttosto la capacità di costruire e mantenere una base di fan fedeli che continuano ad ascoltare e supportare l'artista. Anche i detentori di diritti editoriali, che rappresentano gli autori delle canzoni, hanno visto cifre significative.



Spotify ha versato quasi 4,5 miliardi di dollari a questi soggetti negli ultimi due anni. I pagamenti per l'editoria musicale hanno toccato un nuovo picco nel 2024, registrando una crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente.

Un fattore sempre più rilevante è l'audience globale. La maggior parte degli artisti professionisti ed emergenti vede arrivare più denaro dall'estero che dal proprio paese d'origine.

Tra gli artisti che hanno generato oltre mille dollari in royalties nel 2024, più della metà ha ricevuto la maggior parte dei guadagni da ascoltatori fuori dal proprio paese. Circa un terzo ha generato oltre il 75% delle royalties da un pubblico internazionale. Questo evidenzia come l'espansione globale di piattaforme come Spotify apra nuove opportunità di connessione e guadagno ben oltre i mercati locali.



La musica proveniente da ogni angolo del mondo sta prosperando come mai prima d'ora. Nel 2024, gli artisti che hanno generato almeno 1 milione di dollari su Spotify hanno registrato musica in 17 lingue diverse, più del doppio rispetto al 2017. Quelli che hanno guadagnato almeno 100.000 dollari hanno utilizzato oltre 50 lingue, anch'esse più del doppio rispetto a sette anni fa. Questo dimostra un'incredibile ricchezza e diversità culturale che trova spazio e pubblico su scala globale. Gli artisti e le etichette indipendenti, considerate collettivamente, hanno generato oltre 5 miliardi di dollari da Spotify nel 2024. Questa cifra rappresenta circa la metà delle royalties totali per un altro anno consecutivo.

Mentre Spotify rappresenta circa un terzo dei ricavi totali dallo streaming registrato a livello globale, costituisce oltre il 50% dei ricavi da streaming per gli indipendenti, secondo dati MIDiA.



Questa sovra-rappresentazione evidenzia come il modello di business crei opportunità specifiche per un numero maggiore di artisti di costruire carriere sostenibili nella musica. Un dato che cattura l'attenzione è il valore di una singola quota dello streaming globale. Nel 2024, per la prima volta, un artista che ha ricevuto uno su un milione di stream totali su Spotify ha generato in media oltre 10.000 dollari all'anno. È dieci volte tanto quanto la stessa quota di stream avrebbe generato un decennio fa.

È importante capire come funzionano i pagamenti. I principali servizi di streaming calcolano i compensi in base alla quota di streaming (streamshare): se il catalogo di un artista rappresenta l'1% degli stream totali, guadagna l'1% delle royalties disponibili. Permangono ampi malintesi sulle 'tariffe per singolo stream'.

I servizi di streaming non pagano in base a una tariffa fissa per ogni ascolto, proprio come gli abbonati non pagano per ogni singola canzone che ascoltano.



In tutti i servizi, ogni abbonato contribuisce all'incirca allo stesso modo al monte royalties. Una 'tariffa per stream' più alta semplicemente significherebbe che gli utenti ascoltano di meno. Immaginate un servizio con una tariffa di 1 dollaro per stream: significherebbe che ogni abbonato, in media, ascolterebbe solo una decina di brani al mese. Chiaramente, un servizio del genere non offrirebbe molto valore e sarebbe difficile che gli utenti continuassero a pagare per abbonarsi.

Gli artisti guadagnano di più su Spotify per lo stesso livello di popolarità. Nel 2024, lo 0,0001% degli stream totali ha generato in media oltre 10.000 dollari. 'Uno su un milione' vale di più che mai, e di più qui che altrove.