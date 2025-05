Scioperi ferroviari: un impatto irrisorio sul PIL, un macigno sulla produttività quotidiana

Secondo analisi statistiche, un singolo giorno di blocco dei trasporti ferroviari a livello nazionale incide, a livello macroeconomico, per una frazione infinitesimale: lo 0,0001% del Prodotto Interno Lordo (PIL). Una cifra quasi impercettibile nel vasto mare dell'economia nazionale, facilmente ammortizzabile da giorni lavorativi successivi o da percorsi alternativi adottati da una parte dei cittadini. L'economia italiana, per la sua stessa diversificazione e le sue capacità di adattamento, assorbe questi "stop" senza subire scosse significative nel bilancio complessivo.

Il vero "costo nascosto": l'impatto sul lavoratore

Ma se il costo macroeconomico appare irrilevante, la lente d'ingrandimento si posa su un impatto ben più subdolo e pervasivo, quello che grava direttamente sulle spalle di milioni di pendolari e lavoratori.

Le statistiche, in questo caso, dipingono un quadro allarmante.

Un ritardo di una singola ora di un treno, che sia dovuto a guasti, interruzioni o semplicemente a un'inefficienza del sistema, ha un peso significativo sulla produttività individuale. Ricerche statistiche rivelano che ogni ritardo di un'ora di un treno incide dello 0,05% sul rendimento annuale di un lavoratore. Questa percentuale può sembrare piccola, ma si riferisce all'intero anno di lavoro, non alla singola giornata. Significa che un'ora persa non è solo un'ora in meno di lavoro o di riposo, ma una micro-erosione della capacità produttiva complessiva della persona nell'arco di dodici mesi.

La situazione si aggrava esponenzialmente in caso di mancata coincidenza. Quando un ritardo provoca la perdita di un altro treno, costringendo il passeggero a lunghe attese o a ripiegare su soluzioni alternative più complesse, l'impatto si amplifica.

In questi casi, la ricerca indica che la mancata coincidenza arriva a pesare per lo 0,14% del rendimento di un lavoratore su base annua. Un danno quasi tre volte superiore a un semplice ritardo, che spesso si traduce in ore preziose sottratte al lavoro, alla famiglia o al tempo libero, con ripercussioni sulla qualità della vita e sul benessere psicofisico.

Non si tratta di misurare la produttività assoluta, che alla fine non cambia perché le emergenze esistono da sempre, ma la predisposizione al lavoro, a fare le cose e a essere positivi e ricettivi.

Queste cifre, sebbene percentuali, se si accumulano, diventano irrecuperabili e producono ritardi nella gestione delle proprie mansioni. Un pendolare che subisce regolarmente ritardi o mancate coincidenze nell'arco di un anno vede la sua produttività intaccata in modo tangibile.

Non si tratta più del singolo giorno di sciopero, prevedibile e spesso aggirabile con un minimo di pianificazione, ma di una logorante serie di micro-disagi quotidiani che si sommano, generando stress, frustrazione, ansia da prestazione e, in ultima analisi, una diminuzione dell'efficienza complessiva del sistema-Paese.



Il vero dibattito, dunque, dovrebbe forse spostarsi dalla gestione delle vertenze sindacali alla ricerca di una maggiore efficienza quotidiana, di investimenti mirati a ridurre i ritardi strutturali e a migliorare la puntualità del servizio. Solo così si potrà garantire che il viaggio in treno non sia più percepito come una scommessa quotidiana, ma come un pilastro affidabile per la produttività e il benessere di milioni di cittadini.

Ricordiamo che le ferrovie sono il principale fruitore del PNRR per adeguare l'infrastruttura, che quest'estate andare da Milano a Roma sarà lento come una volta per questi adeguamenti e che, anche questo non va dimenticato, il costo dei biglietti è cresciuto enormemente in questi anni.

Il vero "prezzo" pagato dal Paese non risiede nei rari giorni di sciopero, ma nella costante erosione di tempo, energia e produttività che i ritardi e le inefficienze quotidiane impongono a milioni di cittadini.



Un costo silenzioso, ma non per questo meno pesante a cui, in questo Paese, non si vuole mai mettere mano.



Il "si è sempre fatto così" non è qualcosa di accettabile.