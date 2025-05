Borse asiatiche ed europee in crescita, pesano i dubbi sul debito degli Stati Uniti

I future su Nasdaq Composite e S&P 500 mostrano invece stabilità. L'approvazione del testo fiscale alla Camera statunitense, pur di stretta misura, rappresenta un adempimento di molte promesse elettorali.

Tuttavia, si prevede che questa manovra aggiungerà circa 3.800 miliardi di dollari all'attuale debito degli Stati Uniti, che supera i 36.200 miliardi di dollari, nell'arco del prossimo decennio.

I rendimenti dei titoli di stato statunitensi, in particolare quelli con scadenze più lunghe, sono aumentati in vista dell'approvazione della legge. Questo rialzo è stato accentuato dalla decisione di Moody's della scorsa settimana di abbassare il rating del credito degli USA, citando proprio l'aumento del debito.

Nondimeno, i bond a 30 anni hanno trovato alcuni acquirenti, con i prezzi che sono diventati più attraenti.

I loro rendimenti sono scesi di un ulteriore 1,6 punti base venerdì, attestandosi al 5,048%. Questo calo segue una flessione di 2,5 punti base durante la notte, allontanando il rendimento dal picco di 19 mesi del 5,161% toccato in precedenza. Nonostante il recente calo, i rendimenti di questi bond mostrano ancora un aumento di 15 punti base nell'intera settimana. Sembra che la maggiore certezza sull'approvazione del testo abbia in parte placato i timori più immediati nel mercato. Ciononostante, i movimenti osservati finora non sembrano indicare una prossima riduzione significativa nell'offerta di obbligazioni statunitensi o un superamento delle preoccupazioni più ampie sulla disponibilità di bond a livello globale. In Asia, anche i rendimenti dei titoli di stato giapponesi a lunghissima scadenza hanno visto un ritracciamento dai loro massimi.

I rendimenti dei bond a 30 anni sono scesi di 5 punti base al 3,115%, dopo aver toccato i massimi storici all'inizio della settimana.

Questo improvviso balzo era stato attentamente monitorato dalla Banca del Giappone.

L'indice MSCI più ampio delle azioni dell'area Asia-Pacifico (escluso il Giappone) è salito dello 0,5% venerdì, recuperando le perdite accumulate nei giorni precedenti. Le blue chip cinesi sono rimaste stabili, mentre l'indice Hang Seng di Hong Kong è avanzato dello 0,6%. Il Nikkei giapponese ha guadagnato lo 0,5% grazie a dati che hanno mostrato un'accelerazione dell'inflazione core in Giappone al ritmo più rapido degli ultimi due anni ad aprile. Nel mercato delle valute, il dollaro si è trovato nuovamente sotto pressione e si avvia a concludere la settimana con un calo dell'1,3% rispetto alle principali divise. L'euro si prepara a segnare il primo rialzo settimanale dopo quattro settimane consecutive di flessioni, ed è salito dello 0,3% venerdì, scambiato a 1,1309 dollari.



Il governatore della Federal Reserve statunitense, Christopher Waller, ha dichiarato giovedì di intravedere ancora una possibilità di tagli dei tassi di interesse nel corso dell'anno. Ha specificato, però, che le prospettive dipendono dall'evoluzione della politica tariffaria del presidente. A margine, una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti giovedì, riguardante una disputa legale sul licenziamento da parte del presidente di due membri del consiglio nazionale per le relazioni sindacali, ha contenuto un passaggio che ha temporaneamente mitigato i timori. La preoccupazione era che questi casi potessero potenzialmente aprire la strada al presidente per licenziare a suo piacimento il presidente della Fed, Jerome Powell. I prezzi di Bitcoin sono scesi leggermente dal loro massimo storico, ma la criptovaluta si avvia comunque a concludere la settimana con un guadagno del 6,4%, scambiata a 110.796 dollari.