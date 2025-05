Automotive 2025: il post vendita diventa la nuova miniera d'oro per i dealer

"Aftermarket e post vendita sono oggi il principale ambito di crescita per le concessionarie. I clienti si aspettano proposte semplici e personalizzate direttamente dal concessionario, anche sui servizi assicurativi", ha dichiarato De Nobili. Una recente indagine di Deloitte conferma questa tendenza: il 39% dei clienti sarebbe disposto ad acquistare una polizza direttamente dal rivenditore o dal produttore.

L'evoluzione tecnologica del settore sta accelerando questa trasformazione. L'arrivo dell'auto elettrica e dei sistemi di guida assistita ridurrà significativamente i ricavi da manutenzione e riparazione tradizionali. Si prevede una diminuzione dei costi di riparazione post incidente fino al 40%, rendendo urgente la diversificazione delle fonti di reddito.

"Con l'arrivo dell'auto elettrica e dei sistemi di guida assistita, i ricavi da manutenzione e riparazione sono destinati a ridursi", ha spiegato De Nobili.

"Per questo è urgente agire su due fronti strategici: rafforzare l'offerta di pacchetti all inclusive, per evitare l'intervento di operatori esterni dopo la vendita, e spingere con decisione sui servizi assicurativi integrati al service, dove c'è ampio margine di crescita e di profitto".

I dati presentati da Quintegia, Centro Studi e Ricerca specializzato, rivelano un mercato ancora in fase di sviluppo. Solo 1 dealer su 4 non propone servizi assicurativi nel service, ma appena 1 su 3 offre una gamma completa di pacchetti post vendita che include manutenzione, estensione di garanzia e assicurazioni.

"Dobbiamo chiederci quante opportunità stiamo perdendo, perché i business ancillari non solo consentono di sviluppare business e generare margini, ma moltiplicano le occasioni di contatto con il cliente", ha evidenziato Alberto Bet, Innovation Director di Quintegia, illustrando i risultati dell'After Sales Navigator, studio condotto con il supporto di oltre 250 concessionari.

Il ramo CVT (Corpi Veicoli Terrestri), che comprende coperture non obbligatorie come furto, incendio, eventi atmosferici, cristalli e atti vandalici, rappresenta una delle opportunità più promettenti. A fronte di un comparto RC auto stabile, il CVT continua a crescere e oggi rappresenta il 24,6% del comparto auto, con un aumento del 10,5% nel 2023 rispetto al 2022.

La domanda dei clienti supporta questa evoluzione: il 60% degli acquirenti si aspetta servizi aggiuntivi in fase di assistenza, creando un'opportunità concreta per i concessionari di ampliare la propria offerta.

Un esempio concreto di questa strategia è il progetto Quick&Safe del gruppo Autotorino: un pacchetto post vendita che in meno di 60 secondi permette di sottoscrivere coperture accessorie come assistenza stradale, kasko pneumatici ed estensione garanzia in modo digitale e semplice, anche per clienti che non hanno acquistato l'auto presso il dealer.



Nobis Assicurazioni si posiziona come partner strategico delle reti di vendita, puntando su innovazione, semplicità e vicinanza al cliente per trasformare il post vendita nella nuova frontiera della redditività nel settore automotive.