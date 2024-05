HCOB PMI Flash Eurozona: accelera la ripresa con l'arrivo di nuovi ordini

Prospettive future

A maggio le imprese dell'Eurozona si sono dimostrate più ottimiste riguardo all’andamento futuro dell'attività commerciale, con la fiducia maggiore da febbraio 2022. Il sentimento è stato anche superiore alla media della serie, in quanto la ripresa economica ha guadagnato slancio. Il maggiore ottimismo è stato riscontrato sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi. Un balzo d'ottimismo in Germania ha contribuito al miglioramento della fiducia complessiva, mentre l’ottimismo in Francia è stato colpito dal nuovo calo della produzione. La fiducia nelle prospettive per i prossimi 12 mesi è rimasta invariata nel resto dell'eurozona.

Economia in rafforzamento

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, “La situazione sembra essere sotto controllo. Il PMI composito di maggio indica crescite per tre mesi consecutivi e mostra un’economia dell’eurozona che si sta ancora rafforzando. E’ incoraggiante che i nuovi ordini stiano crescendo a tassi considerevoli mentre la fiducia delle aziende si riflette in tassi di assunzioni sostanziali. Questa volta si sono anche buone notizie per la Banca Centrale Europea poiché i tassi di inflazione di costi e tariffe nel terziario si sono indeboliti rispetto al mese precedente. Questo sosterrà l’intenzione della BCE di tagliare i tassi alla riunione del 6 giugno. Tuttavia, il miglioramento delle previsioni inflazionistiche non basterà a far annunciare alla banca centrale che, a questi, seguiranno ancora ulteriori tagli.