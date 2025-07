Unicredit sorprende: utile netto record e miliardi per gli azionisti

Anche l'utile netto rettificato, che esclude gli impatti straordinari, ha superato ogni aspettativa, attestandosi a 2,9 miliardi di euro nel secondo trimestre e a 5,7 miliardi di euro nel primo semestre, con un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente. Questi risultati si traducono in un Return on Tangible Equity (RoTE) impressionante, pari rispettivamente al 20,6% e al 21,3%, un indicatore chiave della redditività per gli azionisti. I ricavi core della banca hanno segnato 5,9 miliardi di euro nel secondo trimestre, registrando un aumento dell'1,3% anno su anno. Questo dato sottolinea la capacità di Unicredit di generare entrate consistenti dalle sue attività principali. L'efficienza operativa rimane un pilastro fondamentale della sua strategia: il rapporto tra costi e ricavi, escludendo gli impatti una tantum, si è mantenuto al di sotto del 36%, una cifra che posiziona l'istituto tra i leader del settore per la sua gestione oculata delle spese. Nonostante questa attenzione ai costi, la banca continua a investire, confermando un impegno verso l'innovazione e il miglioramento continuo.



Il margine operativo lordo, anch'esso al netto degli elementi straordinari, è cresciuto del 2,8% nel secondo trimestre e del 3,9% nel primo semestre, a riprova di una gestione virtuosa. La qualità degli attivi di Unicredit appare straordinariamente solida. Il rapporto tra le esposizioni deteriorate lorde e quelle totali è rimasto stabile al 2,6%, un segnale rassicurante in un contesto economico globale dinamico. Inoltre, il costo del rischio si è mantenuto basso e stabile, a soli 9 punti base nel primo semestre. Questo dimostra una gestione prudente e una solida capacità di assorbimento delle potenziali perdite, anche grazie al mantenimento di livelli di copertura elevati e di circa 1,7 miliardi di euro in overlay, ovvero riserve aggiuntive prudenziali. Il CET1 ratio, un indicatore cruciale della solidità patrimoniale di una banca, si è attestato al 16,2%. Questo valore è stato sostenuto da una generazione organica di capitale di 2,4 miliardi di euro, che rafforza ulteriormente la posizione di Unicredit.



Le prospettive per l'intero anno fiscale 2025 sono state riviste al rialzo, con un utile netto atteso di circa 10,5 miliardi di euro, un miglioramento significativo rispetto alle previsioni precedenti. Questa forte performance si riflette anche nelle politiche di distribuzione del capitale. La guidance sulle distribuzioni per l'anno fiscale 2025 è stata migliorata, prevedendo almeno 9,5 miliardi di euro, di cui almeno 4,75 miliardi di euro saranno destinati a dividendi in contanti. Guardando a un orizzonte più ampio, per il periodo compreso tra l'anno fiscale 2025 e il 2027, la banca si impegna a distribuire almeno 30 miliardi di euro complessivi, con una quota minima di 15 miliardi di euro in dividendi in contanti. Questo piano ambizioso testimonia la fiducia di Unicredit nella sua capacità di generare profitti consistenti nel tempo. Il programma di riacquisto di azioni proprie per l'anno fiscale 2024, del valore di 3,6 miliardi di euro, è previsto iniziare il prima possibile dopo il secondo trimestre, fornendo un ulteriore impulso al valore per gli azionisti.



L'acconto sul dividendo in contanti per l'anno fiscale 2025 è stato di circa 2,1 miliardi di euro, evidenziando un aumento del 46% rispetto all'anno precedente. Unicredit continua dunque a creare valore tangibile per i suoi soci. L'utile per azione (EPS) nel primo semestre del 2025 ha registrato una crescita del 26%, mentre il dividendo per azione (DPS) accantonato è aumentato del 31%. Anche il valore contabile per azione ha visto un incremento del 19% rispetto all'anno precedente, completando un quadro di crescita solida e sostenibile.