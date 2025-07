Piazza Affari rivela la sua forza: i settori che spingono l'economia italiana e le mosse cruciali della BCE

La filiera dei veicoli, dunque, sta giocando un ruolo significativo nel trainare l'indice principale. Grandi movimenti anche nel comparto finanziario. Unicredit si è trovata al centro dell'attenzione dopo aver diffuso risultati trimestrali decisamente superiori alle aspettative. Si è registrato un utile netto semestrale di 1,2 miliardi di euro, segnando un incremento del 14%. La giornata è stata densa di scambi, ma la solidità dei numeri ha premiato la banca. Il settore bancario, in generale, appare particolarmente vivace: tra i protagonisti del risiko finanziario italiano si distinguono anche MPS e Banco BPM, pronte a giocare un ruolo chiave nel panorama delle consolidazioni.

I titoli assicurativi, poi, stanno traendo vantaggio dal crescente ritorno al risparmio in Italia, un fenomeno che ha portato la liquidità delle famiglie a livelli massimi, mai così alti da vent'anni. Questo flusso di capitale verso forme di investimento più sicure offre un robusto sostegno al comparto assicurativo. Nel frattempo, Poste Italiane consolida la sua strategia incentrata sui dividendi, innalzando il payout ratio al 70% per il periodo che va dal 2024 al 2028.



I numeri impressionanti di Poste Vita rafforzano ulteriormente questa impostazione, evidenziando una gestione finanziaria solida e orientata alla remunerazione degli azionisti. A livello istituzionale, la Banca d'Italia ha recentemente pubblicato nuovi indicatori sulla solidità finanziaria, un'iniziativa fondamentale per monitorare la stabilità del sistema creditizio. Contestualmente, ha reso disponibili otto studi approfonditi all'interno della sua rinomata serie Questioni di economia e finanza. L'attenzione dei mercati, ciononostante, si concentra ora sulla riunione della Banca Centrale Europea a Francoforte per discutere la politica monetaria. Non sono attese mosse sui tassi di interesse a luglio, ma gli operatori speculano già su un possibile taglio a settembre. Il quadro macroeconomico internazionale presenta diversi punti di interesse. Il Consiglio UE e il vertice tra Unione Europea e Giappone, tenutosi a Tokyo, hanno messo in agenda temi cruciali come la sicurezza, le dinamiche economiche e le collaborazioni tecnologiche tra i due blocchi.



Dagli USA, intanto, si attendono dati sulle richieste di mutui, sulle vendite di case esistenti e sulle scorte di petrolio, con il settore immobiliare che si prevede mantenga una stabilità sostanziale. La fiducia dei consumatori nell'Eurozona si allinea alle attese, posizionandosi a -15, ma la Germania rimane sotto osservazione speciale in attesa dei dati ZEW, indicatori chiave per la fiducia economica del paese. In un contesto di crescente digitalizzazione, Acea, la utility

- romana, ha siglato un accordo di ricerca con partner internazionali nel campo della cybersecurity e dell'AI. Questa collaborazione sottolinea l'urgenza di formare nuove competenze tecnologiche in Italia, un passo imprescindibile per affrontare le sfide del futuro e sostenere la crescita economica attraverso l'innovazione.