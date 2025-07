La sorpresa dai mercati: l'accordo USA-Giappone sblocca nuovi scenari commerciali

Anche la Corea del Sud sta analizzando attentamente l'accordo nipponico, mentre i suoi funzionari sono in viaggio verso gli Stati Uniti per ulteriori discussioni commerciali. Intanto, la prossima settimana, funzionari statunitensi e cinesi si incontreranno a Stoccolma per affrontare il delicato tema della proroga della scadenza delle tariffe. L'intesa raggiunta con il Giappone prevede una significativa riduzione delle tariffe sulle esportazioni automobilistiche verso gli Stati Uniti, portandole dal 25% al 15%. Questo ha generato un'ondata di euforia tra i produttori di auto giapponesi. Le azioni di Toyota Motor sono balzate del 15%, mentre quelle di Mazda Motor hanno registrato un rally del 17%. Il più ampio indice di riferimento Nikkei ha visto un'impennata del 3,2%, raggiungendo i massimi di un anno. La minore incertezza ha inoltre spinto il rendimento del buono del Tesoro giapponese a 10 anni in aumento di 9 punti base, aprendo la strada a una possibile ripresa degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone.



Nel frattempo, il dollaro ha inizialmente registrato un calo nei confronti dello yen, per poi risalire dello 0,2% a 146,9 yen. Questo movimento è giunto dopo che il quotidiano locale Mainichi ha riportato la decisione del primo ministro Shigeru Ishiba di dimettersi in seguito alle perdite subite nelle elezioni della camera alta di domenica. La scena economica non è dominata solo dagli accordi commerciali. Gli investitori attendono con attenzione i risultati trimestrali di due colossi del settore tecnologico: Tesla e Alphabet, la casa madre di Google. Queste aziende fanno parte delle cosiddette Magnificent 7, le sette società che hanno trainato gran parte del recente rally del mercato, alimentato in larga misura dall'ottimismo legato all'AI. Finora, i bilanci aziendali statunitensi hanno mostrato un andamento eterogeneo. Gli operatori di mercato li scrutano con attenzione, cercando segnali di un rallentamento nell'economia degli Stati Uniti o, al contrario, dell'impatto delle politiche tariffarie del presidente Trump.



Un esempio lampante è stata la performance di General Motors, le cui azioni sono crollate dell'8,1% dopo che l'azienda ha rivelato un impatto negativo di un miliardo di dollari sulle sue entrate trimestrali, dovuto proprio alle tariffe. Questo accordo inaspettato con il Giappone, comunque, potrebbe rappresentare un punto di svolta, offrendo un barlume di speranza per una de-escalation delle tensioni commerciali globali.