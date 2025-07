L'intesa tra Stati Uniti e Giappone accende i mercati globali: Tokyo vola, l'Europa respira

In questo contesto di euforia, l'Unione Europea ha però tracciato una linea distinta. L'UE ha infatti deciso di presentare un elenco unico di contromisure, riguardanti ben 90 miliardi di euro di scambi commerciali con gli Stati Uniti. Tale misura, che non dovrebbe entrare in vigore prima del 7 agosto, segna una posizione ferma nel dibattito sui dazi. Gli investitori, intanto, attendono con attenzione la diffusione dei dati sulla fiducia dei consumatori nell'Eurozona, tenendo un occhio puntato sulla riunione della BCE prevista per domani. Non si prevedono, comunque, sorprese riguardo ai tassi di interesse, che dovrebbero rimanere invariati. Il comparto automobilistico, in particolare, ha mostrato un dinamismo eccezionale, trainato dall'ottimismo generato dall'intesa tra Stati Uniti e Giappone. In questo scenario, Stellantis ha brillato in modo significativo a Piazza Affari. Il titolo ha segnato un forte rialzo, guadagnando un impressionante 9,14% e chiudendo a 8,6 euro.



La performance ha interrotto un periodo di frenata durato le due sedute precedenti, influenzate dai dati preliminari diffusi lunedì scorso. Il settore auto nel suo complesso ha beneficiato della crescente speranza per un futuro accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti, sulla scia di quanto già sottoscritto con Tokyo. L'accordo commerciale annunciato dal presidente Trump, che prevede tariffe al 15%, ha contribuito a infondere questa nuova fiducia. La piazza milanese ha concluso la giornata in netta crescita. L'indice Ftse Mib ha registrato un aumento dell'1,33%, raggiungendo i 40.697 punti. La positività ha caratterizzato anche le principali borse europee, con chiusure in rialzo generalizzato. Il Dax di Francoforte ha guadagnato lo 0,85%, mentre il Cac 40 di Parigi ha avanzato dell'1,37%. Anche il Ftse 100 di Londra ha chiuso in positivo, con un +0,4%. L'Ibex 35 di Madrid ha mostrato un incremento dello 0,31% e l'Aex di Amsterdam un rialzo dello 0,77%.



All'interno del settore bancario, Unicredit ha aperto in rialzo, mentre Banco BPM ha segnato un calo. Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit, ha commentato la situazione di Banco BPM, affermando: "Tracciata la linea, era diventata un peso." Le affermazioni seguono l'annuncio di conti record per la banca. La giornata ha così delineato un quadro di mercato complesso, dove le dinamiche globali si intrecciano con le specificità dei settori e delle singole realtà aziendali.