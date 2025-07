L'Europa prepara la sua risposta: dazi per oltre 90 miliardi di euro sugli Stati Uniti

A questi si aggiungerebbe una seconda lista, ben più consistente, di 72 miliardi di euro, che include settori chiave come le automobili e gli aerei. L'ammontare complessivo delle contromisure potrebbe così raggiungere i 93 miliardi di euro. Se gli Stati membri dell'Unione Europea daranno il loro via libera, la decisione potrebbe essere operativa già dal 7 agosto. L'obiettivo primario dell'Unione Europea rimane sempre quello di raggiungere un risultato negoziato con gli Stati Uniti. Eppure, Bruxelles procede parallelamente con i preparativi per ogni eventualità. Si è deciso di unire le due liste in un'unica misura, per renderla più chiara, semplice e potente. Le discussioni sono intense. Il commissario al Commercio dell'Unione Europea, Maroš Šefčovič, si è incontrato con il segretario al Commercio statunitense, Howard Lutnick, poco prima di informare gli ambasciatori europei. La sensazione è che il clima a Bruxelles si stia irrigidendo. Questa percezione si è rafforzata dopo il rifiuto da parte del presidente degli Stati Uniti di un accordo di principio, avvenuto appena dieci giorni fa.



Contestualmente, la situazione si è inasprita con la minaccia di applicare un tariffario generico del 30% a partire dal 1° agosto, qualora non si raggiunga un'intesa. In questo contesto, la Germania, che ha sempre spinto pubblicamente per una rapida soluzione data la gravità delle tariffe del 27,5% che penalizzano la sua industria automobilistica, sta ora valutando con crescente serietà l'utilizzo dello Strumento anti-coercizione (ACI). Questa normativa europea è considerata una vera e propria arma di dissuasione contro la coercizione economica. L'ACI permetterebbe all'Unione Europea di mettere in campo un arsenale di misure, incluse tariffe, e persino un potenziale divieto di accesso ai servizi statunitensi, una mossa che colpirebbe duramente il settore tecnologico. Nondimeno, l'implementazione completa dell'ACI potrebbe richiedere fino a un anno. Sia la Germania sia la Francia hanno discusso dell'ACI durante una riunione degli ambasciatori la scorsa settimana. Questo ha segnato un evidente cambio di tono nel dibattito.



La capitale francese sembra più orientata a premere il "bottone" dell'ACI immediatamente. Berlino, con tutto ciò, non ha fretta di attivarlo, ma desidera che i preparativi dietro le quinte proseguano senza sosta. Al momento, pochi paesi appoggiano l'avvio immediato della procedura per l'utilizzo dell'ACI, e tra questi non figura la Germania. L'impatto delle tariffe si è già fatto sentire pesantemente sull'industria automobilistica europea. La casa automobilistica Stellantis, proprietaria di marchi come Jeep e Vauxhall, ha dichiarato di aver subito costi per 300 milioni di euro a causa dei dazi statunitensi. Anche Volvo ha registrato un netto calo nel secondo trimestre. Il presidente francese, Emmanuel Macron, sostiene da tempo che l'Unione Europea debba essere pronta a rispondere con maggiore fermezza alle minacce e alle politiche statunitensi. L'Europa, quindi, si prepara a giocare una partita decisiva, armata di strumenti economici potenti, per difendere i propri interessi in uno scenario globale sempre più incerto.