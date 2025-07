Il pericolo invisibile: come gli attacchi cyber riscrivono il rischio reputazionale per le aziende

Tra i fattori di rischio che possono seriamente compromettere la reputazione, gli attacchi cyber si affermano come la minaccia principale per il 65% delle aziende intervistate su scala mondiale, un aumento significativo rispetto al 52% registrato nel 2023. A seguire, quasi con la stessa incidenza, si trovano i rischi legati al clima, citati dal 64% delle organizzazioni, anche qui in crescita dal 52% del 2023. Questioni di governance e sfere sociali non sono da meno, con percentuali del 56% e del 47% rispettivamente, entrambe in aumento rispetto al 2023. Tutti questi elementi convergono nel far sì che quasi il 99% delle imprese classifichi la reputazione tra i dieci principali rischi per la propria attività, un lieve incremento rispetto al 97% dell'ultima indagine. Paolo Molteni, Chief Commercial Officer, Corporate, Risk & Broking di WTW, sottolinea come "il reputation management stia cambiando. Le aziende più mature e meglio preparate a gestire eventuali situazioni di crisi sono quelle in grado di comprendere e prevedere quando una criticità rischi di evolvere in un danno reputazionale".



Aggiunge che "sono inoltre quelle che comprendono a fondo i potenziali impatti strategici e finanziari di questi incidenti, considerando anche il contesto delle tecnologie di oggi, in continua evoluzione". Lo studio ha rivelato diversi aspetti cruciali riguardo la gestione del rischio reputazionale. Si registra un notevole aumento della consapevolezza sui rischi cyber rispetto all'anno precedente; nel 2023, soltanto il 24% delle aziende li aveva indicati tra i cinque principali fattori di rischio per la reputazione. Mentre le organizzazioni si affrettano ad adottare le tecnologie emergenti e la trasformazione digitale, questi timori sono più che fondati:

- Il 47% delle organizzazioni che hanno subito un attacco informatico ha segnalato maggiori difficoltà nell'attrarre nuovi clienti;

- Il 43% ha dichiarato di averne persi. Nonostante le preoccupazioni, il 57% delle organizzazioni accetterebbe comunque un certo grado di rischio se ritenesse di poterlo gestire efficacemente. Oltre due terzi, precisamente il 69%, affermano di valutare tali situazioni caso per caso, con un approccio pragmatico.



La stragrande maggioranza delle aziende, ben il 94%, dispone di un certo livello di budget per affrontare una eventuale crisi reputazionale, dimostrando una preparazione economica minima. Ciononostante, il 64% ammette di essere “moderatamente in grado” di prevedere l'impatto finanziario di una crisi reputazionale. Questo dato rappresenta un calo rispetto al 74% del 2023 e un più netto 87% del 2022. Soltanto l'11% ha affermato di prevedere ed essere “assolutamente in grado” di gestire le implicazioni finanziarie di una crisi, inclusa la comprensione delle esposizioni ai rischi in termini di gravità e frequenza. Risultati come questi indicano una tendenza più ampia: il rischio reputazionale si sta interconnettendo con altre aree di rischio emergenti, aumentando il potenziale di crisi finanziarie; i rischi reputazionali stanno diventando rischi economici, con conseguenze tangibili. Argina l'ondata di pubblicità negativa sui media e sui social in circostanze così rapide richiede un elevato livello di pianificazione e coordinamento. Le organizzazioni sembrano essere meglio preparate rispetto all'ultima indagine.



Più di otto su dieci, l'87%, affermano di avere un team strutturato per rispondere agli eventi di pubblicità negativa. Un dato interessante è che il 34% di queste aziende afferma che il team è collegato ai KPI, un netto aumento rispetto al 19% del 2023. L'82% delle aziende dichiara inoltre di disporre di modelli di PR già pronti per la maggior parte degli scenari di crisi reputazionale. Questo indica che le funzioni aziendali core, come quella finanziaria, stanno coinvolgendo sempre più la comunicazione esterna. Piergiorgio Vella, Director Risk & Analytics – Luxury di WTW, aggiunge che “le stesse incertezze riguardano il modo in cui le organizzazioni utilizzano i social media”. Si osserva un calo marcato delle Corporate – dall'87% del 2023 al 77% di oggi – che attribuiscono un ruolo rilevante ai social nella gestione di crisi reputazionali. Ancor più evidente è il dato dell’interazione delle C-Suite con i social per comunicare a stakeholder e clienti, in forte contrazione: da nove interazioni medie annue nel 2022 si è passati a sole quattro nel 2024.



Una possibile chiave di lettura risiede nella forte preoccupazione per i gruppi organizzati che sfruttano le piattaforme social per colpire marchi e danneggiare la reputazione di un brand. Eppure, la necessità di comunicare con le nuove generazioni attraverso linguaggi e piattaforme da loro utilizzate rimane cruciale. I risultati della survey mostrano, infine, carenze nella modellizzazione finanziaria degli impatti reputazionali in molti Gruppi. Questo aspetto potrebbe essere legato a una visione, ormai superata, della reputazione quale valore intangibile, di difficile quantificazione. In questo contesto, WTW dispone di modelli attuariali in grado di sviluppare analisi finanziarie anche su rischi atipici, secondo i più rigidi requisiti dei regolatori del settore assicurativo.