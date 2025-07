Accordo Dazi USA-UE al 15%: le mosse di Washington e Bruxelles con un'incognita

Ciò significa che, nella pratica, la tariffa media per il commercio tra Unione Europea e Stati Uniti si attesterebbe intorno al 4,8%. Esistono poi alcune esenzioni, i cui dettagli sono ancora in fase di definizione. Tra i prodotti che potrebbero beneficiare di questa esclusione figurano aeromobili, alcolici e dispositivi medici, settori cruciali per l'economia globale. L'Unione Europea, dal canto suo, potrebbe decidere di abbassare le proprie tariffe sui prodotti americani, portandole al livello della clausola MFN o addirittura azzerandole per alcune categorie specifiche. La decisione finale, cruciale per la concretizzazione di questo potenziale accordo commerciale, spetta interamente all'ex presidente Donald Trump. La sua posizione sulla politica commerciale è da sempre chiara: intende ridurre le tariffe solo per i Paesi che mostrano la volontà di aprire i propri mercati. Altrimenti, i dazi potrebbero diventare assai più elevati.



Ne è un esempio calzante la situazione con il Giappone, i cui mercati sono ora aperti, una novità che ha già generato un boom per le aziende statunitensi. Ciononostante, un piano B è già in fase di preparazione all'interno dell'Unione Europea. Nel caso in cui non si raggiunga un'intesa definitiva sui dazi, l'UE è pronta ad attivare il suo strumento anti-coercizione. Questa misura ha già raccolto un'ampia maggioranza qualificata tra i ventisette Stati membri. La Commissione Europea ha condiviso una scheda informativa sui passaggi necessari per preparare la procedura di attivazione di questo strumento, un segnale della determinazione europea a tutelare i propri interessi. Attualmente, solo la Francia ha richiesto l'istituzione immediata di tale strumento, sottolineando la serietà con cui alcune nazioni percepiscono il rischio di potenziali conflitti commerciali. È importante considerare il contesto attuale: da aprile, gli esportatori europei affrontano già un dazio aggiuntivo del 10% sulle merci destinate agli USA.



Questi si sommano ai dazi preesistenti che si attestavano, in media, al 4,8%. Ciò significa che, di fatto, gli operatori europei pagano già un'imposta complessiva vicina al 14,8%. L'ipotetico accordo al 15% non rappresenterebbe quindi una drastica riduzione, ma piuttosto una stabilizzazione, evitando l'escalation minacciata da Washington. La posta in gioco è alta: stabilizzare le relazioni commerciali transatlantiche o prepararsi a un'era di maggiore protezionismo.