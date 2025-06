Unicredit e la sostenibilità delle pmi: al via Road to Social Change 2025

Attraverso programmi come questo, si conferma la volontà di formare professionisti con competenze specifiche, fornendo loro strumenti pratici per affrontare le sfide poste dalla transizione ecologica e sociale. L'obiettivo è supportare la crescita dei territori, rafforzando la competitività delle imprese e stimolando una maggiore attenzione alla dimensione sociale, così da generare valore reale per le comunità in cui si opera.

Le filiere produttive italiane rappresentano la spina dorsale dell'economia nazionale. Svolgono un ruolo cruciale nel trainare la crescita e nel contribuire in modo significativo al PIL. Per questo motivo, alimentare una cultura della sostenibilità integrale all'interno di queste catene del valore è fondamentale. Aiuta ad accrescere la loro competitività e a orientare i comportamenti degli attori coinvolti verso modelli più innovativi, efficienti, integrati, e soprattutto, più responsabili ed etici. C'è l'ambizione chiara di creare un approccio imprenditoriale che sappia legare in modo intenzionale la strategia di sostenibilità alla capacità competitiva dell'impresa e dell'intero territorio.





Il programma Road to Social Change 2025 si configura come una delle esperienze formative più avanzate sul tema della sostenibilità disponibili oggi in Italia. È un percorso ideato da una grande banca per accompagnare le imprese nella trasformazione delle proprie competenze e dei modelli di business. È un esempio che si evolve di anno in anno. Per l'edizione 2025, i contenuti sono stati potenziati, combinando materiale originale con risorse aperte per garantire la massima accessibilità. L'organizzazione è pensata per rispondere alle specifiche esigenze di ogni filiera e area di contenuto, offrendo un mix flessibile di attività sia in presenza che online. Ciò consente a ogni partecipante di costruire un percorso formativo mirato e approfondito, pur mantenendo la flessibilità necessaria.

In questo contesto, l'Italia si posiziona attualmente al diciassettesimo posto a livello europeo nell'indice di competitività sostenibile globale per il 2024. L'iniziativa di Unicredit intende contribuire concretamente a migliorare questa posizione nel tempo.



L'obiettivo è stimolare la crescita delle competenze e favorire la cooperazione tra realtà diverse: aziende profit, organizzazioni del terzo settore (non profit) e istituzioni. Tutto questo a supporto della crescita e dello sviluppo complessivo del sistema paese.

Questo percorso formativo rilancia con forza il metodo e la prospettiva della sostenibilità integrale. Mira a trasformare i modelli di leadership all'interno delle aziende e a rafforzarne la competitività nel mercato globale. Gli eventi e i moduli formativi proposti rappresentano una piattaforma aperta, un luogo di incontro per il mondo profit e quello not for profit. L'intento è stimolare la coproduzione di valore condiviso tra attori differenti. Vediamo la sostenibilità come la via più evoluta per innovare insieme, creando un impatto positivo duraturo.

Giunta alla sua quinta edizione, l'iniziativa è interamente gratuita. È organizzata da Unicredit all'interno delle attività ESG Italy e dei programmi di Education della Banking Academy.



La sua ideazione ha visto la collaborazione di partner importanti, ciascuno con competenze specifiche: Aiccon, Fondazione Italiana Accenture ETS, Istud Business School, Cottino Social Impact Campus e Will Media. Dal 2021 ad oggi, il programma ha coinvolto un numero significativo di professionisti, dimostrando la sua efficacia nel raggiungere il target. I dati concreti mostrano l'impatto del programma nel tempo:

- 31.500 professionisti hanno preso parte al percorso di formazione;

- Sono state erogate 40 ore di formazione gratuita per ciascuno dei partecipanti;

- È stata creata una community attiva di oltre 1.000 Social Change Manager;

- Questi manager, figure chiave per supportare la transizione equa e giusta nelle loro aziende, hanno seguito uno specifico iter formativo e superato un assessment dedicato, certificando le loro competenze.

L'obiettivo ultimo è fornire alle imprese italiane gli strumenti concreti per navigare la complessità della transizione verso un'economia più sostenibile e resiliente, creando valore per sé stesse e per l'intera collettività.



Si tratta di investire nel capitale umano e nella cultura d'impresa per affrontare con successo le sfide del presente e del futuro.