Tesla lancia il robotaxi a Austin: vola a Wall Street

Elon Musk, il capo dell'azienda, ha subito celebrato il successo via social media. Ha voluto sottolineare il lavoro eccezionale dei team interni di AI e progettazione di chip, costruiti da zero all'interno di Tesla, come artefici di questo lancio.

Sul fronte finanziario, gli occhi sono puntati su come reagirà il titolo Tesla. Prima del lancio, l'attesa era palpabile: le azioni sono salite del 35% dall'evento di ottobre in cui l'azienda aveva annunciato i piani per un servizio di taxi autonomo nel 2025. Ora, con il servizio effettivamente partito, seppur in forma ridotta, gli investitori si chiedono se questo sia un classico caso di "sell the news" – vendere sull'arrivo della notizia – oppure se l'evento darà nuovo slancio al titolo. La giornata borsistica si annuncia intensa.

L'evento di Austin, con circa venti utenti selezionati che hanno provato il servizio in un'area limitata, è stato descritto come "relativamente tranquillo". Nel complesso, i resoconti disponibili parlano di una performance di guida quasi impeccabile, un esito positivo per un debutto.



Ma, per quanto riguarda l'impatto sul valore di mercato di Tesla, il quadro si fa più complesso. Molti analisti e investitori ritengono che il potenziale della guida autonoma basata sull'intelligenza artificiale, spesso valutato in migliaia di miliardi di dollari, fosse già largamente integrato nel prezzo attuale delle azioni. Questa prospettiva porta a una valutazione cauta sul titolo, con alcuni che indicano un prezzo obiettivo ben inferiore al valore attuale di mercato.

Un altro fattore da considerare è il contesto normativo. Il Texas ha recentemente approvato una legge che, a partire dal primo settembre, richiederà un permesso specifico per le vetture a guida autonoma operative nello Stato. Gestire queste nuove regolamentazioni statali rappresenta un'ulteriore sfida per Tesla.

Ciononostante, un fatto rimane inequivocabile: Tesla ha incassato denaro per una corsa effettuata con un robotaxi. Questo è un traguardo tecnologico e commerciale di notevole peso, un passo che poche altre aziende nel mondo della mobilità autonoma hanno raggiunto finora.





Sul piano dell'analisi tecnica dei grafici azionari, si nota che il titolo Tesla ha una solida base di supporto intorno ai 300 dollari. Questo livello potrebbe rappresentare un punto di arresto in caso di reazione negativa al lancio. Al contrario, in uno scenario positivo, le azioni potrebbero incontrare una resistenza iniziale tra i 370 e i 380 dollari. Queste considerazioni si basano sull'osservazione dei pattern storici del mercato, non sulla valutazione fondamentale dell'azienda, e offrono indicazioni sui potenziali movimenti di prezzo nel breve-medio termine.

Insomma, indipendentemente dall'immediata reazione di Wall Street, la settimana si prospetta dinamica per gli investitori che seguono da vicino il percorso di Tesla e il futuro della guida autonoma.