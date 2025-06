Lo stretto di Hormuz nel mirino: come la tensione tra Stati Uniti e Iran impatta i mercati e le Borse

Ma queste rassicurazioni stridono con le comunicazioni dirette dal presidente Trump, che in passato ha apertamente ventilato la prospettiva di un cambio di regime a Tehran. Ora, la situazione attende una risposta dall'Iran. Finora, nessun sito statunitense è stato colpito, ma i media iraniani hanno riportato un'approvazione parlamentare per tentare di bloccare il transito nello Stretto di Hormuz. Una mossa del genere, però, richiederebbe il via libera del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Gli osservatori dei mercati, improvvisamente diventati esperti di rotte navali e dinamiche militari, stanno valutando la probabilità che lo Stretto di Hormuz venga effettivamente chiuso: alcune piattaforme di scommesse politiche indicano una chance vicina al 47%.

I mercati, intanto, si posizionano sperando che l'intervento degli Stati Uniti non sfoci in un conflitto più ampio e che, forse, l'indebolimento delle ambizioni nucleari iraniane possa persino portare maggiore stabilità nella regione a lungo termine.



Il petrolio ha visto un rialzo di quasi il 2%, anche se lontano dai picchi iniziali che avevano toccato massimi di cinque mesi. Questo perché si ritiene che l'OPEC disponga di capacità produttiva aggiuntiva sufficiente a compensare eventuali interruzioni. I future sulle azioni di Wall Street hanno ridotto le perdite iniziali, attestandosi su un calo dello 0,3%, mentre quelli europei segnano ribassi attorno allo 0,4%. Il dollaro mostra un lieve rafforzamento nei confronti dell'euro e dello yen; questo riflette la dipendenza di Europa e Giappone dalle importazioni di petrolio e gas naturale liquefatto, contrapposta allo status degli Stati Uniti come esportatore netto di energia. I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense sono leggermente aumentati, segno che al momento non ci sono massicce fughe verso gli asset considerati più sicuri. I future sui tassi della Federal Reserve hanno segnato una lieve flessione, probabilmente a causa del rischio che un aumento prolungato dei costi energetici possa alimentare la pressione inflazionistica, proprio mentre l'impatto dei dazi commerciali inizia a farsi sentire sui prezzi al consumo.



L'attenzione si sposta ora sul presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che dovrà affrontare il Congresso martedì e mercoledì. Sarà inevitabilmente chiamato a rispondere sia sull'impatto di questa nuova crisi geopolitica sull'economia statunitense, sia sulle persistenti minacce del presidente Trump di sollevarlo dall'incarico. La sua testimonianza offrirà anche l'opportunità di capire come la Fed intenda bilanciare questi rischi con le aspettative sulla politica monetaria, specie dopo che un membro del consiglio, Waller, ha espresso un'improvvisa apertura a un taglio dei tassi già a luglio, in controtendenza con la linea finora apparentemente unanime del comitato.