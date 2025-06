Il singolare incontro a cena tra Bill Gates e Linus Torvalds (Windows e Linux)

Pensare che il co-fondatore di Microsoft e il creatore del kernel Linux non si fossero mai trovati faccia a faccia prima è sorprendente. Rappresentano infatti due approcci molto diversi al progresso informatico: uno legato al modello commerciale e di massa, l'altro all'open source e alla collaborazione della comunità.

L'emozione per questo incontro è palpabile nelle parole che Russinovich ha usato per accompagnare la foto sul suo profilo:

Ho vissuto l'emozione più grande della mia vita, organizzando una cena per Bill Gates, Linus Torvalds e David Cutler. Linus non aveva mai incontrato Bill, e Dave non aveva mai incontrato Linus. Non sono state prese decisioni importanti sul kernel, ma forse alla prossima cena ;)

Sui social network, la reazione è stata immediata e piena di stupore.



Vedere riunito un tale concentrato di talento e influenza in un unico scatto ha scatenato ogni tipo di commento e fantasia.

Molti si sono interrogati su come sarebbe stato il mondo della tecnologia senza le intuizioni fondamentali di queste figure, dai primi passi di Windows al modello rivoluzionario di Linux. Diversi osservatori avrebbero desiderato essere presenti, anche solo per un istante, per ascoltare i retroscena e le battute scambiate a quel tavolo.

Il fascino di questo incontro sta anche nell'incertezza sugli argomenti trattati. Si saranno immersi subito in dibattiti tecnici complessi, analizzando architetture software avanzate o discutendo le ultime novità nel campo dell'intelligenza artificiale (AI)? Oppure avranno lasciato da parte le questioni professionali per godersi una conversazione più leggera tra pionieri del digitale?

Bill Gates, che ha contribuito in modo determinante a portare il software commerciale e il personal computing nelle case di milioni di persone fin dalla metà degli anni '70, oggi si concentra prevalentemente sulle attività della Bill & Melinda Gates Foundation.



Nondimeno, le sue opinioni sul futuro dell'IT, specialmente riguardo all'AI, continuano ad avere un peso notevole. Tempo fa ha persino suggerito che, potendo, trasformerebbe Microsoft in un laboratorio interamente dedicato all'AI.

Dall'altra parte, Linus Torvalds ha dato vita al kernel Linux rilasciando la sua prima versione nel settembre del 1991. Il suo approccio, basato sulla condivisione e lo sviluppo collaborativo, è sempre stato in contrapposizione con quello di Microsoft. Conosciuto per la sua franchezza, Torvalds non nasconde mai il suo giudizio, criticando apertamente ciò che non funziona, come ha fatto di recente esprimendo insoddisfazione per alcuni aspetti di Linux 6.15.

L'unica cosa certa che emerge dalla descrizione di Russinovich è la promessa implicita, velata da un'emoticon, di un possibile futuro appuntamento.