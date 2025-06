Il maxi investimento di Ares in Plenitude: la strategia verde di Eni prende slancio



Un accordo significativo nel settore della transizione energetica segna un passo avanti per Eni. La compagnia italiana ha ceduto una quota del 20% della sua controllata Plenitude al fondo statunitense Ares Management.

Il valore dell'operazione si attesta intorno ai 2 miliardi di euro. Questo investimento valorizza Plenitude a 10 miliardi di euro in termini di equity value, con un enterprise value che supera i 12 miliardi. Con questo ingresso, Ares si affianca a Energy Infrastructure Partners, che detiene già il 10% di Plenitude, rafforzando così la base azionaria della società.

L'obiettivo primario di questa mossa strategica appare chiaro: potenziare il posizionamento di Plenitude nei mercati in crescita delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica.