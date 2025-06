Eurozona: il PMI HCOB di giugno rivela una crescita fragile

Questo valore, immutato rispetto a maggio, si posiziona per il sesto mese consecutivo al di sopra della soglia di 50.0, che separa l'espansione dalla contrazione. La crescita dell'attività economica, tuttavia, si conferma marginale. È un andamento che ha caratterizzato gran parte della prima metà dell'anno.

L'incremento complessivo è ancora trainato dall'industria. La produzione manifatturiera è aumentata per il quarto mese di fila. Però, il passo di espansione a giugno è stato lieve ed è rallentato ai minimi degli ultimi tre mesi.

Nei servizi, alla fine del primo semestre e dopo un calo a maggio, l'attività è rimasta ferma. Guardando ai singoli paesi, la Germania ha visto una nuova espansione dopo una modesta flessione il mese precedente, ma la crescita è stata appena percettibile.

La Francia, invece, ha segnato l'ennesima riduzione della produzione, estendendo la sua sequenza negativa a dieci mesi. Il resto dell'eurozona ha continuato a crescere, ma a ritmi più lenti rispetto a novembre scorso.

I nuovi ordini a giugno si sono quasi stabilizzati.



Nonostante il flusso di nuove commesse abbia continuato a diminuire in modo marginale, questa contrazione è stata la più contenuta degli ultimi tredici mesi di calo. Gli ordini nel manifatturiero sono rimasti invariati, interrompendo un lungo periodo di contrazione durato oltre tre anni. Nei servizi, le commesse ricevute si sono leggermente ridotte.

Anche gli ordini dall'estero, che includono gli scambi all'interno dell'eurozona, hanno seguito un andamento simile a quello degli ordini totali, mostrando un modesto calo, ma al passo più debole da aprile 2022. È degno di nota che la Germania ha registrato il primo aumento degli ordini esteri in quasi tre anni e mezzo.

Coerentemente con l'andamento dell'attività, l'occupazione nell'eurozona ha registrato un modesto aumento a giugno, allo stesso ritmo di maggio. Questa volta, però, la crescita è stata trainata dal settore terziario, dove i posti di lavoro sono aumentati leggermente. La forza lavoro nel settore manifatturiero ha subito invece un forte calo, e a un ritmo più veloce di maggio.



A livello nazionale, l'occupazione è diminuita in Germania e Francia, mentre è aumentata nel resto dell'eurozona.

Nonostante i nuovi ordini siano stati quasi stabili a giugno, le aziende sono riuscite a gestire il lavoro in arretrato, riducendone il cumulo. Le commesse inevase sono diminuite modestamente, ma al tasso minimo in poco più di un anno.

Sul fronte dei costi, l'inflazione dei prezzi di acquisto è rallentata a giugno per il quarto mese consecutivo. Questo ha portato l'aumento al livello più debole da novembre. Si tratta anche dell'incremento più contenuto rispetto alla media storica della serie di dati. La persistente forte inflazione nel settore terziario è stata bilanciata dal terzo calo mensile consecutivo dei prezzi di acquisto nell'industria manifatturiera.

Le tendenze opposte nei due settori si riflettono anche sui prezzi di vendita. Le aziende dei servizi hanno aumentato le loro tariffe in modo significativo, al tasso più rapido degli ultimi tre mesi. L'industria manifatturiera, al contrario, ha ridotto i prezzi per il secondo mese consecutivo.



Complessivamente, i prezzi di vendita sono aumentati in modo marcato e leggermente più veloce rispetto a maggio. La Francia ha nuovamente mostrato un aumento, allineandosi all'inflazione registrata in Germania e nel resto dell'eurozona.

Le aziende manifatturiere nell'eurozona hanno continuato a ridurre gli acquisti a giugno. Tuttavia, il tasso di decremento è stato contenuto ed è risultato tra i più deboli degli ultimi tre anni. Di conseguenza, le scorte di materie prime e semilavorati sono diminuite in modo accentuato e a un ritmo accelerato. Le giacenze di prodotti finiti hanno mostrato un calo, ma è stato il meno marcato da settembre 2024.

Verso la fine della prima metà dell'anno, si è osservato un allungamento dei tempi di consegna da parte dei fornitori. Questo ha interrotto una sequenza di quattro mesi in cui si erano accorciati. Questo cambiamento nelle catene di fornitura può essere collegato a fattori esterni, come le tensioni geopolitiche e le variazioni nelle politiche commerciali, che rendono la gestione logistica più complessa.



Ciononostante, sembra che la maggior parte delle aziende sia in grado di adattarsi all'incertezza, evitando interruzioni gravi.

Guardando alle prospettive future, i dati di giugno indicano un miglioramento della fiducia. L'ottimismo ha raggiunto il livello più alto da gennaio. Questo rafforzamento è alimentato dal settore terziario. Qui, il livello di fiducia ha toccato un picco di rialzo negli ultimi quattro mesi, pur restando al di sotto della sua media storica. L'industria manifatturiera dell'eurozona mostra aspettative positive per i prossimi dodici mesi. Ma il livello di ottimismo è sceso dal record registrato a maggio. Le aziende francesi hanno mostrato maggiore fiducia rispetto a maggio, raggiungendo a giugno livelli simili a quelli tedeschi. Il resto dell'eurozona continua a manifestare un forte ottimismo.

L'economia dell'eurozona sta lottando per trovare un vigore duraturo. La crescita rimane minima da sei mesi, con un'attività sostanzialmente piatta nei servizi e un aumento solo moderato nel manifatturiero.



Mentre in Germania si vedono segnali di un cauto miglioramento, la Francia continua a restare indietro. È probabile che lo slancio mostrato nel dato ufficiale di crescita del primo trimestre, gonfiato da fattori eccezionali come un balzo significativo in Irlanda, non si mantenga nel secondo trimestre. Però, non tutto è negativo. L'indagine suggerisce che le prospettive sono migliorate e le aziende mantengono l'occupazione piuttosto stabile.

Per la BCE, la situazione dei prezzi nei servizi presenta ancora delle tensioni. Le imprese stanno ancora assorbendo aumenti significativi dei costi, che a giugno hanno portato a un nuovo lieve aumento dei prezzi di vendita rispetto al mese precedente. Questa maggiore inflazione nei servizi è parzialmente compensata dalla deflazione nel manifatturiero. I prezzi energetici giocano un ruolo importante in questo quadro. Recentemente in calo, sono aumentati notevolmente dopo il conflitto in Medio Oriente. Questi movimenti non sono ancora del tutto evidenti nei sondaggi.



Complessivamente, la banca centrale può mantenere una posizione relativamente cauta. L'euro forte e l'effetto deflazionistico delle tariffe statunitensi agiscono da freno contro un aumento significativo dell'inflazione nel breve termine.

Secondo Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso Hamburg Commercial Bank, "L'economia dell'eurozona sta faticando a prendere vigore, infatti da sei mesi la crescita è minima, con un'attività stagnante nel settore dei servizi e un aumento della produzione manifatturiera solo moderato. In Germania ci sono segnali di un cauto miglioramento della situazione, ma la Francia continua a restare indietro. È improbabile che l’evidente slancio nel dato ufficiale di crescita dello 0,6% del primo trimestre si protragga anche nel secondo, soprattutto alla luce di fattori straordinari come l'insolito balzo di crescita in Irlanda che ne ha gonfiato la portata. Non bisogna tuttavia rassegnarsi, secondo l’indagine infatti le prospettive sono migliorate e le aziende mantengono l'occupazione più o meno costante. A giugno, i tempi di consegna si sono allungati.

Considerata la debolezza dei nuovi ordini ed una crescita solo moderata della produzione, lo si può collegare, tra l'altro, alle nuove crisi geopolitiche e alla politica tariffaria degli Stati Uniti in continuo cambiamento. Entrambi i fattori stanno rendendo più difficile la gestione della catena di distribuzione, ma nel complesso, l'indice dei tempi medi di consegna mostra che la maggior parte delle aziende è relativamente in grado di adattarsi all'incertezza e che finora non si sono verificate gravi interruzioni. Per la BCE, lo scenario dei prezzi dei servizi continua a mostrare lievi tensioni. Le aziende stanno ancora facendo i conti con il significativo aumento dei costi che a giugno ha di nuovo generato un lieve rialzo dei prezzi di vendita rispetto al mese scorso. La maggiore inflazione nel settore dei servizi è in parte compensata dalla deflazione del manifatturiero. In tutto ciò, i prezzi energetici assumono un ruolo importante. Fino a poco tempo fa, erano ancora in calo, ma dopo il conflitto tra Israele e Iran sono aumentati notevolmente. Queste informazioni sono state solo parzialmente evidenti nei sondaggi.

Nel complesso, tuttavia, la BCE può rimanere relativamente tranquilla, poiché l'euro forte e l'effetto deflazionistico dei dazi statunitensi si oppongono ad un aumento dell’inflazione a breve termine” .

Clicca per ingrandire l'immagine