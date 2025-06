Crisi globale e rischio aziendale: solo il 7% dei C-level adotta un approccio proattivo

Soltanto un minuscolo sette percento degli intervistati dichiara infatti di adottare un atteggiamento autenticamente "proattivo" nell'affrontare i rischi. Questo dato rappresenta un calo drastico rispetto al 19% registrato nel 2024 e al ventinove percento del 2023.

La maggior parte delle aziende sembra preferire un percorso più cauto, orientato prevalentemente al rispetto delle normative esistenti. Questo approccio, sebbene garantisca la conformità legale, finisce spesso per soffocare le opportunità di crescita e aumenta la pressione proveniente dai vari stakeholder, che si aspettano dalle imprese risposte più agili e strategiche di fronte ai cambiamenti rapidi.

Esiste anche una divergenza di vedute all'interno delle stesse organizzazioni su cosa rappresenti la sfida maggiore. Sebbene il cinquantaquattro percento dei partecipanti al sondaggio affermi che vi sia un equilibrio tra l'attenzione al rischio e quella alla compliance normativa, l'analisi approfondita rivela sfumature importanti. I Chief Executive Officer (CEO) tendono a considerare l'onere economico legato all'adeguamento legislativo come il problema principale.



Di contro, i Chief Risk Officer (CRO) identificano le maggiori difficoltà nella scarsa capacità delle organizzazioni di adattarsi con rapidità alle nuove fonti di rischio e nel limitato impiego delle tecnologie moderne per monitorarle efficacemente.

Analizzando le specifiche aree di incertezza che inquietano maggiormente i leader aziendali a livello globale, emergono chiaramente alcune priorità:

- il rischio legato all'ambito regolatorio e al rispetto dei requisiti normativi mantiene saldamente il primo posto, indicato dal 35% dei C-level;

- le incertezze relative alle catene di approvvigionamento si posizionano al secondo posto, citate dal ventotto percento dei rispondenti;

- la cruciale capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti condivide il secondo posto con le supply chain, anch'essa al ventotto percento, segnando però un aumento notevole rispetto al dodici percento dello scorso anno. Le preoccupazioni sul personale sono particolarmente acute nei settori della Salute/Sanità (44%), Immobiliare (39%) e Tecnologia/Media/TLC (34%);

- le tensioni geopolitiche vengono indicate dal venticinque percento del campione, sostenute dalle incertezze legate all'imposizione di dazi commerciali;

- l'impatto ambientale delle attività umane sale prepotentemente di quattro posizioni rispetto al 2024, raggiungendo il quinto posto con una quota del ventiquattro percento;

- gli attacchi informatici si collocano al sesto posto, evidenziati dal ventitré percento degli intervistati, con percezioni più alte nei servizi professionali (41%) e nel comparto Tecnologia/Media/TLC (40%).



Le minacce più comuni restano il phishing e le frodi legate a fatture e pagamenti, ma cresce la preoccupazione per il social engineering mirato ai dipendenti, volto a rubare proprietà intellettuale o commettere frodi.

Un tema emergente è quello dell'Intelligenza Artificiale (AI). Quasi la metà degli executive intervistati, precisamente il 45%, guarda all'AI come a un'opportunità concreta, piuttosto che a un potenziale fattore di rischio aggiuntivo. Nondimeno, questa visione ottimistica non si traduce ancora in un pieno riconoscimento del suo potenziale nella gestione delle incertezze. Solo il 31% dei partecipanti al sondaggio ritiene che l'AI possa effettivamente contribuire in modo significativo a identificare o prevenire rischi e frodi. Con tutto ciò, sebbene l'ottimismo verso l'AI sia palpabile, non vengono trascurati i rischi insiti nel suo utilizzo: circa il 62% degli intervistati teme un aumento dei rischi per la privacy, mentre il 56% è preoccupato per la sicurezza informatica.

Questa tensione tra percezione elevata del rischio e una reazione aziendale prevalentemente reattiva, piuttosto che proattiva, trova eco nelle parole di Stefano Minini, Partner Risk & Advisory Services di BDO (nella foto), che sottolinea come "in un'epoca di crisi continua come quella attuale, le aziende che vogliono crescere e raggiungere i propri obiettivi devono adottare un approccio proattivo al rischio," e aggiunge che, nonostante la prudenza dettata dalle incertezze internazionali, "il 64% [degli intervistati] si dice consapevole del fatto che l’integrazione nella cultura aziendale di una mentalità in grado di riconoscere e gestire i principali rischi inizierà a spostare l'equilibrio da un'attenzione eccessiva alla pura compliance all’implementazione di strategie reali di gestione del rischio, in grado di generare maggiore valore e opportunità per le aziende".



In Europa, i risk manager si confrontano con un quadro di criticità particolarmente accentuato. Il conflitto in corso in Ucraina, il dinamismo mutevole dello scenario geopolitico e le crescenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti intensificano la pressione sui team dedicati alla gestione del rischio in tutta la regione. Qui, le fonti di rischio più pressanti presentano leggere differenze rispetto al panorama globale.

Il 37% degli executive europei individua le richieste in ambito di regolamentazione come la principale fonte di preoccupazione. Seguono, con una quota del 30%, le difficoltà nella gestione delle catene di approvvigionamento. Gli attacchi informatici e le tensioni geopolitiche si attestano entrambi al ventisette percento. Per far fronte alle situazioni di conflitto internazionale, i manager europei puntano principalmente sul rafforzamento delle partnership con gli enti regolatori locali e sull'impiego di strumenti avanzati per la previsione e il monitoraggio del rischio, entrambi indicati dal 54% degli intervistati.



Ma la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, una strategia che ci si aspetterebbe fondamentale in contesti incerti, viene adottata solo dal trentaquattro percento delle aziende europee.

Anche in Europa, come a livello globale, si guarda all'Intelligenza Artificiale e al potenziale della tecnologia nel migliorare la gestione del rischio. I manager europei vedono nel monitoraggio della compliance l'area dove l'AI avrà il maggiore impatto sul business, seguita dalla gestione della supply chain, dalla previsione della domanda e dalla sicurezza informatica. L'AI dimostra inoltre promettenti potenzialità nell'identificare e prevenire frodi con maggiore accuratezza. Nondimeno, nonostante queste prospettive positive, solo il trenta percento dei C-level europei ha dichiarato di investire concretamente nello sviluppo di strumenti basati sull'AI specificamente per l'identificazione delle frodi. Renato Marro, Partner Risk & Advisory Services di BDO, commenta questo scenario evidenziando l'attenzione europea verso l'AI per il risk management e le sue applicazioni potenziali in diverse aree, ma anche il limitato investimento effettivo in strumenti AI dedicati alla prevenzione delle frodi.