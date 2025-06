Allarme Goldman Sachs: il Brent crude potrebbe superare 100 dollari per barile con rischio Stretto di Hormuz

Gli scenari analizzati dagli economisti, tra cui Daan Struyven, esplorano diversi livelli di disruption. Ecco le proiezioni:

- Se i flussi di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz si riducessero della metà per un mese, rimanendo poi inferiori del 10% per i successivi undici, il Brent registrerebbe un picco temporaneo fino a 110 dollari al barile;

- Qualora l'offerta iraniana subisse una contrazione di 1,75 milioni di barili al giorno, il picco del Brent si attesterebbe sui 90 dollari al barile.

È importante notare, però, che lo scenario di base previsto dagli esperti di Goldman Sachs presuppone che interruzioni fisiche rilevanti alle forniture iraniane e alla produzione e trasporto regionale di petrolio e gas vengano evitate. In questa eventualità, la previsione è che il prezzo del Brent crude scenda fino a 60 dollari al barile entro la fine dell'anno.

Le tensioni geopolitiche nell'area, alimentate anche da recenti eventi, mantengono alta l'attenzione su questo snodo strategico.



Gli analisti sottolineano come esistano forti incentivi economici, anche per attori globali come gli Stati Uniti e la Cina, a cercare di impedire una disruption prolungata e su larga scala dello Stretto di Hormuz. Questo passaggio movimenta infatti circa un quinto del petrolio mondiale.

Sul fronte delle implicazioni economiche per il Regno Unito, l'analisi del Professor Costas Milas della Management School dell'Università di Liverpool offre spunti interessanti. A suo parere, l'aumento del rischio geopolitico conseguente all'intensificarsi delle tensioni manterrà i prezzi del petrolio su livelli più elevati di quanto precedentemente stimato. Le buone notizie, secondo Milas, riguardano il fatto che l'impatto negativo del rischio geopolitico e dell'inflazione sull'economia britannica si è attenuato nel tempo. La cattiva notizia è che prezzi del petrolio più alti sono destinati a far crescere l'inflazione per un periodo che può arrivare fino a quattro trimestri.



L'effetto negativo dell'inflazione sulla crescita del Regno Unito si manifesterà entro tre trimestri, mentre il rischio geopolitico potrebbe deprimere la produzione per due o tre trimestri. I policy maker della Banca d'Inghilterra (BoE) dovranno valutare se l'impatto negativo sul PIL supera quello inflazionistico. Se così fosse, un taglio del tasso di riferimento potrebbe avvenire già all'inizio di agosto, se non prima tramite una riunione non programmata a luglio.