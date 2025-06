Algòmera trionfa nuovamente ai Le Fonti Awards

La software house punta tutto sul su misura

In un contesto di mercato orientato a soluzioni SaaS e modelli standardizzati, Algòmera continua a puntare su architetture sviluppate ad hoc. Una scelta che, secondo l'azienda, risponde alla crescente esigenza delle imprese di avere strumenti tecnologici personalizzati, integrabili con i processi già esistenti.



"Molte aziende oggi si trovano a dover adattare il proprio modo di lavorare al software. Noi abbiamo scelto il percorso inverso: è l'infrastruttura tecnologica che deve adattarsi al cliente," spiega Francesco Buongiorno COO e co-founder della software house. "Il premio non è solo un segnale di continuità, ma un'indicazione che questo approccio risponde a un'esigenza reale del mercato".



Buongiorno ha ricevuto anche un ulteriore riconoscimento personale: è stato nominato "General Manager dell'Anno" nella stessa categoria, confermando che il percorso di crescita intrapreso dall'azienda è frutto di una struttura interna funzionante e strutturata.



Un risultato che riflette la capacità dell'organizzazione di operare in modo integrato, con team interfunzionali che collaborano in maniera sinergica, processi chiari e una governance attenta sia agli obiettivi di business che al benessere delle persone. L'azienda ha saputo costruire nel tempo un assetto solido, fondato su ruoli ben definiti, responsabilità condivise e un modello operativo che consente di scalare mantenendo efficienza, coerenza e qualità. Il riconoscimento a livello manageriale è quindi anche un segnale della maturità complessiva raggiunta dall'intera struttura.

Il fattore umano resta centrale

Oltre alle competenze tecniche e ai risultati, da Algòmera è stato premiato anche il clima interno, la software house ha infatti ottenuto la certificazione Great Place to Work, basata sulle valutazioni spontanee rilasciate dai collaboratori. Un elemento non trascurabile in un settore dove la retention del talento, soprattutto tecnico, è una delle sfide più complesse.



"Innovare significa anche saper costruire un ambiente di lavoro dove le persone vogliono restare, crescere e contribuire," commenta Federica Spagnulo, CEO e co-founder.

"Ci teniamo a mantenere una struttura multidisciplinare, in cui competenze diverse si contaminano in modo costruttivo e ogni talento è libero di esprimersi al meglio".



La grande presenza femminile nel team, in particolar modo nei ruoli di leadership, spesso minoritaria nel settore Tech, è un altro punto che distingue l'azienda rispetto alla media nazionale. Un equilibrio che Algòmera rivendica come frutto di una cultura aziendale inclusiva e orientata alla meritocrazia.

560 progetti all'attivo e una roadmap aperta verso l'estero

Con oltre 560 progetti realizzati in più di 11 anni per clienti di settori eterogenei, l'azienda guarda ora a mercati internazionali. L'idea è quella di testare l'approccio su misura anche fuori dai confini nazionali, partendo da realtà dove la digitalizzazione è ancora fortemente legata a processi verticali e poco scalabili.



"Stiamo esplorando opportunità all'estero con la stessa logica che abbiamo seguito finora: progetti seguiti accuratamente, con particolare cura nella fase di ascolto e sviluppo iterativo", aggiunge Buongiorno.







Le piattaforme sviluppate da Algòmera puntano su interfacce intuitive e immediate, con l'obiettivo di ridurre i tempi di adozione e abbattere i costi di formazione interna. La scelta si inserisce in una linea progettuale che privilegia l'efficienza operativa, integrando componenti di intelligenza artificiale e machine learning.

Gli obiettivi futuri

"Il nostro obiettivo resta quello di costruire valore stabile, per i clienti e per chi lavora con noi. E in questo senso, ogni premio è più un incentivo a continuare che un punto d'arrivo", conclude Spagnulo.



Il riconoscimento ai Le Fonti Awards 2025 arriva in un momento di consolidamento per l'azienda, che continua a puntare costantemente sulla formazione e sull'evoluzione delle competenze interne, oltre all'acquisizione di nuovi talenti. La crescita viene gestita con attenzione, privilegiando un modello sostenibile che non sacrifica la qualità all'espansione. Algòmera investe in percorsi formativi verticali e trasversali, favorendo l'aggiornamento continuo in ambito tecnologico, metodologico e manageriale.



L'obiettivo è mantenere una struttura agile, capace di rispondere con prontezza alle esigenze dei clienti, senza perdere coesione interna. La valorizzazione del capitale umano resta uno degli assi portanti della strategia aziendale, insieme all'innovazione tecnologica.