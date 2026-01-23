Trump sfida l'ONU con il Board of Peace mentre Intel affonda a Wall Street



La firma del documento istitutivo ha però palesato una profonda spaccatura tra le potenze occidentali:

- assenza di nazioni come Regno Unito, Francia e Germania, preoccupate da una leadership priva dei vincoli democratici tipici dell'ONU;

- adesione di figure come Viktor Orbán e Benjamin Netanyahu insieme a diverse monarchie e regimi sostenuti dai militari;

- richiesta di un miliardo di dollari per ottenere lo status di membro permanente sotto la guida a vita di Trump.

Il successo di questa iniziativa dipenderà dalla gestione della crisi in Medio Oriente nei prossimi mesi, un banco di prova fondamentale per la credibilità del progetto. Mentre la diplomazia cerca nuovi assetti, gli investimenti tecnologici subiscono un duro colpo a Wall Street. Intel ha vissuto una sessione drammatica, con le azioni che hanno perso il 12% nelle contrattazioni dopo la chiusura dei mercati.



Nonostante l'introduzione dei processori Panther Lake, i ricavi trimestrali sono scesi del 4%. Il CEO Lip Bhutan ha chiarito che il problema non risiede nella mancanza di interesse, assicurando che la società sta lavorando aggressivamente per soddisfare la forte domanda dei clienti, ma in una carenza strutturale di forniture. Le tensioni non si limitano ai mercati azionari, poiché la geopolitica continua a influenzare la stabilità dei mercati. In Iran, il governo sta attuando una strategia duale per gestire il dissenso interno dopo le recenti proteste. Da un lato la repressione colpisce i patrimoni di atleti e attori famosi, dall'altro il regime tenta di calmare le acque con concessioni economiche mirate:

- erogazione di bonus e buoni pasto per la categoria degli insegnanti;

- piani per la consegna di nuove abitazioni destinate alle famiglie meno abbienti;

- attribuzione del titolo di martiri a gran parte delle vittime degli scontri, con conseguenti sussidi finanziari per i parenti.





In questo scenario complesso, l'attenzione degli operatori si sposta sulla politica monetaria USA. La prossima settimana la FED si riunirà per decidere il destino dei tassi di interesse. La previsione è che rimangano invariati, sostenuti da una crescita del PIL che ha toccato il 4,4% nel terzo trimestre. Nondimeno, il vero tema caldo riguarda la successione alla guida della banca centrale. A Davos sono emersi con forza i nomi di Rick Ryder di BlackRock e dell'ex governatore Kevin Warsh. La scelta di Trump potrebbe cadere su uno di loro già nei prossimi giorni, segnando un nuovo corso per l'economia globale. La partita per il controllo delle strategie macroeconomiche globali è appena iniziata e vede intrecciarsi indissolubilmente potere politico e flussi finanziari.