La sfida del commercio globale e l'impatto della AI sul lavoro: le prospettive da Davos



Non è il tempo dell'unilateralismo. Serve un cambiamento profondo nelle dinamiche di cooperazione per evitare che le spaccature diventino insanabili nel lungo periodo.

Mentre il commercio cerca nuovi equilibri, la tecnologia accelera verso una trasformazione radicale che riguarda direttamente il futuro del lavoro e AI. La velocità del progresso non lascia spazio a esitazioni. I dati presentati da Kristalina Georgieva, alla guida del FMI, delineano uno scenario dirompente: circa il 60% delle occupazioni attuali subirà una trasformazione profonda o, in molti casi, una cancellazione definitiva a causa dell'automazione intelligente. Questa rivoluzione digitale non è solo una sfida tecnica ma una questione di sopravvivenza economica per milioni di professionisti. La transizione verso l'eCommerce evoluto e l'integrazione di algoritmi avanzati nei processi produttivi richiedono una risposta immediata da parte dei governi e delle aziende. La priorità assoluta è diventata l'aggiornamento delle competenze professionali per non farsi trovare impreparati davanti a un mercato che cambia pelle ogni giorno.





Il World Economic Forum ha risposto a questa urgenza lanciando programmi ambiziosi di formazione su scala planetaria. L'obiettivo è chiaro e imponente: garantire a un miliardo di persone l'accesso a nuove opportunità educative entro i prossimi anni. In questo contesto, la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato risulta fondamentale per gestire il passaggio verso un'economia sempre più influenzata dalla AI. I numeri della Reskilling Revolution mostrano un impegno concreto che coinvolge già centinaia di milioni di lavoratori in tutto il mondo:

- oltre 25 aziende tecnologiche leader hanno garantito supporto a 120 milioni di lavoratori per l'accesso a programmi dedicati alla AI;

- nazioni come India e Giordania hanno attivato acceleratori nazionali per potenziare l'istruzione di quasi 15 milioni di cittadini;

- l'iniziativa globale punta a migliorare l'occupabilità in settori colpiti dalla transizione energetica e dai cambiamenti geoeconomici. Questa mobilitazione riflette una necessità collettiva: il futuro del lavoro non è un destino già scritto, ma dipende dalla nostra capacità di sostenere l'imprenditorialità e l'apprendimento continuo.





Sullo sfondo di queste trasformazioni tecniche resta viva la preoccupazione per la stabilità dell'ordine mondiale e la tenuta sociale delle democrazie occidentali. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha espresso una visione carica di realismo e, al tempo stesso, di speranza verso i valori che uniscono le diverse sponde dell'Atlantico. Esiste un legame profondo con il popolo degli USA: i valori radicali prevarranno sulla frammentazione. Ciononostante, la prudenza è d'obbligo. I responsabili delle politiche monetarie e fiscali devono preparare piani alternativi per affrontare eventuali crisi sistemiche. Non si tratta di una rottura totale tra Europa e Stati Uniti, ma della consapevolezza che serva un piano B solido per navigare l'incertezza. Un punto critico rimane la distribuzione della ricchezza: le disuguaglianze sociali stanno crescendo in modo allarmante. Se non si interviene per colmare questo divario, i problemi potrebbero diventare ingestibili per l'intera comunità internazionale.





La resilienza economica globale si costruisce dunque su due binari paralleli. Da un lato c'è la protezione dell'architettura del commercio aperto, dall'altro la gestione umana e sociale della rivoluzione tecnologica. Il messaggio che arriva dai leader mondiali è un richiamo alla responsabilità collettiva. Il sistema ha retto l'urto dei dazi e delle crisi geopolitiche, ma la vera sfida inizia ora con la gestione dell'intelligenza artificiale e la riduzione delle disparità economiche. Il mercato del lavoro del futuro richiede persone pronte a evolversi costantemente. La tenuta dei sistemi democratici e la prosperità del business dipendono dalla nostra capacità di bilanciare l'efficienza tecnologica con l'equità sociale.