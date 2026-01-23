La Bank of Japan e l'accordo su Groenlandia scuotono i mercati globali



L'operazione è stata definita attraverso un accordo con la NATO, il cui vertice ha sottolineato la necessità per gli alleati di rafforzare l'impegno nella sicurezza dell'Artico. In Europa, i leader della UE hanno accolto la notizia con un sospiro di sollievo, sperando che questo possa rimettere in carreggiata un trattato commerciale transatlantico. La prudenza però rimane massima: Bruxelles si è detta pronta a reagire qualora dovessero emergere nuove minacce tariffarie.

Le relazioni nordamericane vivono invece un momento di forte gelo diplomatico:

- il ritiro dell'invito al Canada per partecipare al Board of Peace;

- le critiche di Mark Carney a Davos contro l'uso dell'integrazione economica come arma;

- la risposta ferma di Ottawa contro le pressioni esercitate tramite i dazi.

Le piazze finanziarie asiatiche hanno mostrato segni di vitalità, ma l'ottimismo è stato parzialmente frenato dalle performance del settore tecnologico.



Intel ha subito un crollo del 13% nelle contrattazioni after-hours, evidenziando una profonda crisi nella catena di approvvigionamento chip per i server dei data center. L'azienda ha ammesso le difficoltà nel soddisfare la domanda crescente, un segnale che preoccupa l'intero comparto dei semiconduttori. Nondimeno, la Cina ha inviato un segnale di distensione monetaria portando la guida ufficiale dello yuan sotto la soglia psicologica di 7 per dollaro. Si tratta della prima mossa di questo tipo dal 2023, interpretata come un tacito consenso a una maggiore forza della valuta locale.

In questo scenario di tensioni commerciali USA e nuove rotte energetiche nell'Artico, la dinamicità dei prezzi riflette una trasformazione strutturale degli investimenti. La Bank of Japan continua a essere l'ago della bilancia per i flussi di capitale in Asia, mentre il settore dell'eCommerce e delle infrastrutture digitali monitora con apprensione i ritardi nella produzione di hardware essenziale.



La capacità di adattamento delle imprese dipenderà dalla rapidità con cui verranno risolti i colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento chip e dalla stabilità degli accordi internazionali tra USA ed Europa.





