FTSE MIB in calo: le tariffe USA scuotono il mercato italiano

Il FTSE MIB si è chiuso in ribasso del 0,6% venerdì, attestandosi a 44.832 punti. La pressione è venuta da un clima di incertezza geopolitica che ha spinto gli investitori a moderare le proprie posizioni.

Nel corso della settimana, la tensione è aumentata quando il presidente degli USA ha minacciato tariffe su otto paesi europei, chiedendo in cambio l’accesso alla Groenlandia. La proposta è stata poi ritirata, ma il ricordo di una possibile arma commerciale ha lasciato un segno sui mercati.

Le società più penalizzate sono state:

- MPS, che ha perso il 3%;

- Mediobanca, in calo del 2,7%;

- UniCredit, con una perdita dell'1%;

- Intesa Sanpaolo, anch'essa al -1%;

- Ferrari, che ha subito un ribasso dell'1,5%;

- Stellantis, con un -1,3%;

Nel contempo, alcune realtà hanno registrato guadagni, sostenuti da fattori specifici.