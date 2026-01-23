FTSE MIB in calo: le tariffe USA scuotono il mercato italiano

FTSE MIB in calo: le tariffe USA scuotono il mercato italiano

Il FTSE MIB si è chiuso in ribasso del 0,6% venerdì, attestandosi a 44.832 punti. La pressione è venuta da un clima di incertezza geopolitica che ha spinto gli investitori a moderare le proprie posizioni.

Nel corso della settimana, la tensione è aumentata quando il presidente degli USA ha minacciato tariffe su otto paesi europei, chiedendo in cambio l’accesso alla Groenlandia. La proposta è stata poi ritirata, ma il ricordo di una possibile arma commerciale ha lasciato un segno sui mercati.

Le società più penalizzate sono state:

- MPS, che ha perso il 3%;

- Mediobanca, in calo del 2,7%;

- UniCredit, con una perdita dell'1%;

- Intesa Sanpaolo, anch'essa al -1%;

- Ferrari, che ha subito un ribasso dell'1,5%;

- Stellantis, con un -1,3%;

Nel contempo, alcune realtà hanno registrato guadagni, sostenuti da fattori specifici.



Eni è cresciuta del 2% grazie al rialzo dei prezzi del petrolio, mentre Leonardo ha guadagnato lo stesso margine per il mantenimento di tensioni internazionali che alimentano la domanda di difesa.

L'analisi dei dati suggerisce che le tariffe commerciali USA Europa continuino a pesare sul andamento FTSE MIB. Anche se l'accordo con la NATO ha smorzato la minaccia iniziale, il rischio di future misure protezionistiche resta evidente.

Per le imprese che operano nel settore B2B, l'impatto geopolitico sui mercati si traduce in una maggiore attenzione alla diversificazione delle catene di fornitura e a strategie di hedging più aggressive. In un contesto dove le decisioni politiche possono influenzare rapidamente i prezzi delle azioni, la prudenza diventa un valore aggiunto.

In definitiva, il mercato italiano ha mostrato una reazione di cautela di fronte a un contesto internazionale incerto. Gli osservatori di Milano rimangono vigili, pronti a valutare le prossime mosse delle autorità statunitensi e le loro ripercussioni sul capitale italiano.



FTSE MIB in calo: le tariffe USA scuotono il mercato italiano
Clicca per ingrandire l'immagine

marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -
BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it - Supplemento a Guida Computer e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97


Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo


Il magazine ha cadenza settimanale, esce online il mercoledì mattina alle 7. La redazione posta alcune notizie quotidianamente, senza alcuna cadenza fissa.
Inoltre BusinessCommunity.it realizza la miglior rassegna economico finanziaria sul web, aggiornata in tempo reale.
Tutti gli articoli pubblicati dal 2014 nei magazine


© 2009-2026 BusinessCommunity.it. Tutti i Diritti Riservati. P.I 10498360154


Media Kit



X | Linkedin


Politica della Privacy e cookie