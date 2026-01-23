FTSE MIB in calo: le tariffe USA scuotono il mercato italiano

Il FTSE MIB si è chiuso in ribasso del 0,6% venerdì, attestandosi a 44.832 punti. La pressione è venuta da un clima di incertezza geopolitica che ha spinto gli investitori a moderare le proprie posizioni.
Nel corso della settimana, la tensione è aumentata quando il presidente degli USA ha minacciato tariffe su otto paesi europei, chiedendo in cambio l’accesso alla Groenlandia. La proposta è stata poi ritirata, ma il ricordo di una possibile arma commerciale ha lasciato un segno sui mercati.
Le società più penalizzate sono state:
- MPS, che ha perso il 3%;
- Mediobanca, in calo del 2,7%;
- UniCredit, con una perdita dell'1%;
- Intesa Sanpaolo, anch'essa al -1%;
- Ferrari, che ha subito un ribasso dell'1,5%;
- Stellantis, con un -1,3%;
Nel contempo, alcune realtà hanno registrato guadagni, sostenuti da fattori specifici.