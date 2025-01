Us stock futures in leggero calo con Trump protagonista a Davos al World Economic Forum

I future azionari statunitensi hanno subito un leggero calo giovedì, indicando un rallentamento dei titoli dopo che l'indice di riferimento S&P 500 aveva toccato un nuovo massimo intraday nella sessione precedente. Nello specifico, il contratto future sull’S&P 500 è sceso di 14 punti, pari allo 0,2%, i future sul Nasdaq 100 sono diminuiti di 109 punti, ovvero lo 0,5%, e i future sul Dow sono calati di 23 punti, pari allo 0,1%. Ad aver sostenuto l'impennata dell'S&P 500 di mercoledì sono stati i titoli tecnologici, con giganti come Nvidia e Microsoft tra i maggiori guadagni. Il migliore performer individuale del settore è stato Netflix, che ha riportato forti risultati per il trimestre festivo, sostenuti da un picco nel numero di abbonati alla piattaforma di streaming video.

L'appetito degli investitori per i titoli tecnologici è stato anche stimolato dalla presentazione da parte del presidente Trump di un nuovo piano di investimenti in infrastrutture AI del settore privato da 500 miliardi di dollari, sostenuto da gruppi come la società di software Oracle, il produttore di ChatGPT OpenAI e il conglomerato giapponese SoftBank, sebbene siano sorte domande sul finanziamento del progetto. Il sentiment è stato incoraggiato negli ultimi giorni da solidi dati economici statunitensi e dalle speranze di un raffreddamento dell'inflazione, insieme alla decisione di Trump di non imporre rigidi dazi universali su amici e avversari nel suo primo giorno di amministrazione. Tuttavia, Trump ha minacciato di imporre possibili dazi su Messico, Canada, Cina e Unione Europea.

Trump è previsto che tenga un discorso in remoto al World Economic Conference di Davos, in Svizzera, giovedì. I temi esatti che Trump tratterà nel suo primo grande discorso a leader aziendali e politici globali da quando è tornato alla Casa Bianca non sono chiari. È previsto che parli alle 11:00 ET (16:00 GMT). Dalla sua inaugurazione all'inizio di questa settimana, Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi che hanno affrontato una vasta gamma di questioni, tra cui l'immigrazione, la diversità e l'energia. Si è anche mosso per ritirare gli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e ha affermato che si adopererà per rinominare il Golfo del Messico nel Golfo d'America e per riprendersi il Canale di Panama da Panama.



Le azioni di Electronic Arts sono crollate nelle contrattazioni prolungate dopo che il produttore di videogiochi ha ridotto le sue previsioni per gli ordini netti a causa della scarsa performance dei suoi titoli calcistici. In un annuncio preliminare sugli utili, l'azienda, che sviluppa la serie di giochi “EA SPORTS FC”, ha dichiarato che la serie ha subito un rallentamento nonostante lo slancio iniziale nel trimestre fino al 31 dicembre, “non si è mantenuto fino alla fine” del periodo. Separamente, la sua offerta “Dragon Age” ha coinvolto circa 1,5 milioni di giocatori, in calo di quasi il 50% rispetto alle aspettative di EA. Di conseguenza, EA ha affermato di prevedere ora ordini netti, una misura delle entrate nette e delle entrate differite per i giochi disponibili online, pari a circa 2,215 miliardi di dollari per il trimestre, al di sotto delle precedenti proiezioni di 2,4 miliardi di dollari a 2,55 miliardi di dollari.



L'annuncio arriva nel mezzo di un'ondata di utili aziendali di questa settimana. Giovedì, Union Pacific, Elevance Health e GE Aerospace pubblicheranno i risultati prima dell'apertura del mercato, mentre Texas Instruments e CSX Corporation dovrebbero rivelare i loro ultimi rendimenti dopo la chiusura di Wall Street.

SK Hynix ha registrato un forte aumento del suo utile del quarto trimestre, poiché l'azienda di semiconduttori è stata sostenuta dalla maggiore domanda di chip di fascia alta da parte dell'industria dell'intelligenza artificiale. L'utile operativo ha raggiunto un massimo storico di 8,08 trilioni di won (5,64 miliardi di dollari) nei tre mesi fino al 31 dicembre, leggermente superiore alle stime di Reuters di 8 trilioni di won.



Anche le entrate sono aumentate del 75% a 19,77 trilioni di won. L'azienda è il secondo maggior produttore di chip di memoria al mondo e ha superato i rivali Samsung e Micron nel portare in produzione chip avanzati di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) nel corso dell'ultimo anno. I chip HBM sono un componente chiave dei processori AI, con SK Hynix che funge da fornitore principale per il gigante dell'AI Nvidia. L'azienda ha beneficiato notevolmente di un aumento della domanda di AI negli ultimi due anni, con i suoi investimenti in una maggiore capacità e nella produzione di chip avanzati che ora stanno dando i loro frutti.

Il Bitcoin è sceso giovedì, segno che il rally innescato dall'entusiasmo per politiche potenzialmente più favorevoli alle criptovalute sotto l'amministrazione Trump potrebbe svanire.



I mercati delle criptovalute hanno ricevuto un fugace sostegno dalla Securities and Exchange Commission, che, sotto una nuova guida, ha dichiarato all'inizio di questa settimana che formerà una task force per fornire consulenza sulla regolamentazione delle criptovalute. Nel frattempo, il token del presidente, $TRUMP, che ha registrato forti oscillazioni di prezzo dal suo debutto la scorsa settimana, ha contribuito a un'ulteriore volatilità. La memecoin è scesa bruscamente giovedì. Allo stesso tempo, il Bitcoin è sceso del 2,8% a 102.356,2 dollari entro le 03:30 ET (08:30 GMT). La più grande criptovaluta del mondo ha brevemente raggiunto un massimo storico sopra i 109.000 dollari quando Trump, che si è impegnato a essere il “presidente delle criptovalute”, ha giurato lunedì. Ricapitolando, i future azionari sono scesi mentre il presidente Trump si apprestava a parlare a Davos, Electronic Arts ha tagliato le previsioni di guadagno per via dei titoli calcistici, SK Hynix ha aumentato i suoi profitti, e il Bitcoin ha perso valore, svanendo così l'effetto Trump.