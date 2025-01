Trump minaccia dazi, ma i mercati europei reagiscono con ottimismo

Sembra che l'appetito per dividendi generosi abbia momentaneamente attenuato le preoccupazioni legate alle possibili tariffe doganali promosse da Trump. Tuttavia, durante il suo intervento da Davos, il presidente statunitense ha ribadito la sua politica protezionistica, promettendo agevolazioni fiscali per le aziende che produrranno negli Stati Uniti e minacciando dazi per le importazioni. Nel resto d'Europa, Madrid ha guidato la crescita con un +1,11%, seguita da Francoforte (+0,7%). A pesare sul listino tedesco è stato il crollo di Puma (-17,73%) a causa di risultati e previsioni deludenti. Anche Parigi ha guadagnato lo 0,7% e Londra lo 0,22%, mentre Amsterdam ha mostrato un andamento negativo (-0,58%). Dopo una serie di sedute positive, Wall Street si è mostrata più incerta, con lo S\&P 500 che, nella giornata precedente, aveva toccato nuovi massimi storici. Al momento, il Dow Jones guadagna lo 0,51%, lo S\&P 500 lo 0,15%, mentre il Nasdaq cede lo 0,15%.

L'attenzione degli investitori si è concentrata sui dati relativi alle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, superiori alle attese. Tra i singoli titoli, American Airlines ha subito un calo dell'8,5% a causa di un outlook considerato debole, nonostante i risultati trimestrali superiori alle aspettative. Le banche centrali si muovono in ordine sparso. In attesa delle prossime mosse della Federal Reserve (FED), la banca centrale norvegese ha mantenuto i tassi di interesse invariati al 4,5%, il livello più alto degli ultimi 17 anni. La banca centrale turca ha invece ridotto il tasso di riferimento di 250 punti base, portandolo al 45%. Gli analisti prevedono un aumento dei tassi da parte della banca centrale del Giappone e un taglio da parte della banca del Canada, mentre la Banca Centrale Europea (BCE) potrebbe optare per un'ulteriore riduzione del costo del denaro. Il cambio euro-dollaro si è stabilizzato intorno a 1,04, mentre il petrolio ha mostrato una certa debolezza a causa delle promesse di nuove trivellazioni da parte di Trump.

Il Brent si attesta a 78,41 dollari al barile (-0,75%), mentre il greggio texano a 74,75 dollari al barile (-0,91%). L'oro ha perso leggermente terreno, attestandosi a 2752,18 dollari l'oncia. I future del metano sono in rialzo, ma rimangono sotto i 50 euro al MWh ad Amsterdam. A Piazza Affari, in evidenza Unicredit, pronta a rinunciare all'offerta su Commerzbank se percepita come ostile. Tra gli altri titoli bancari, si segnalano BPER Banca (+2,38%), Popolare di Sondrio (+1,62%) e Unipol (+2,04%). Bene anche Intesa Sanpaolo (+1,98%), Mediobanca (+1,43%) e Generali (+1,37%). Nel settore delle utility, spicca Snam, mentre A2A guadagna l'1,43%. Debole invece Enel (-0,3%). Nel settore del lusso, Moncler registra un +1,81%. In calo Ferrari (-1,85%), Campari (-1,07%) e Interpump (-0,71%). In chiusura, lo spread tra BTP decennali e Bund di pari durata si è attestato a 113 punti base, con i tassi rispettivamente al 3,64% e 2,51%.



Le parole del presidente Trump hanno avuto un impatto limitato sui mercati europei, che hanno reagito positivamente grazie alla spinta del settore bancario e delle utility. Resta da vedere se le minacce di dazi si concretizzeranno e quale sarà il loro impatto sull'economia globale.