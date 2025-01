Trump contro l'UE: cosa c'è dietro le nuove minacce commerciali

Le possibili contromisure evocate da Trump includono: 1. Riduzione dei tassi d'interesse: "Chiederò che i tassi d’interesse scendano immediatamente e allo stesso modo dovrebbero scendere in tutto il mondo", ha detto. 2. Dazi: Trump ha minacciato di imporre dazi sui prodotti europei, soldi che, a suo dire, "serviranno per abbassare il debito pubblico Usa". Ha invitato i CEO a produrre in America per beneficiare di tasse più basse, avvertendo che altrimenti "dovrete pagare dei dazi". L'aliquota promessa è del 15% per i prodotti creati negli USA. 3. NATO: Trump ha ribadito la richiesta che i paesi membri della NATO paghino il 5% del loro Prodotto Interno Lordo, criticando quei paesi che non raggiungono nemmeno il 2%. 4. Green Deal: Trump ha criticato le politiche ambientali europee, affermando che rendono difficile per gli americani comprare le auto che vogliono.

Ha anche lamentato la lentezza dei processi di approvazione dei progetti in Europa, citando un'esperienza negativa in Irlanda. Per quanto riguarda l'inflazione, Trump ha affermato che l'America ha vissuto "l’inflazione più alta della storia del nostro Paese", e ha promesso di invertire le politiche che l'hanno causata, in particolare quelle legate all'immigrazione e alla criminalità. Sul fronte della guerra in Ucraina, Trump ha espresso il desiderio di incontrare Vladimir Putin il prima possibile per porre fine al conflitto, definendolo una "carneficina". Ha aggiunto che la guerra "non sarebbe mai iniziata se io fossi stato presidente". Le dichiarazioni di Trump arrivano in un momento di delicate relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Le sue minacce di dazi e le critiche alle politiche europee potrebbero innescare nuove tensioni e mettere a rischio la cooperazione economica tra le due potenze.